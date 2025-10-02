ΠΑΟΚ: Για να βρει τον εαυτό του στην «αφιλόξενη» Ισπανία

Στην «αφιλόξενη» Ισπανία αγωνίζεται σήμερα (2/10 22:00) ο ΠΑΟΚ απέναντι στη Θέλτα, με στόχο να βρει τον εαυτό του και την πρώτη νίκη στη League Phase.

Στο μακρινό Βίγκο και στα παράλια του Ατλαντικού Ωκεανού, ο Ραζβάν Λουτσέσκου και οι παίκτες του ψάχνουν μία νίκη «βάλσαμο» στον ήδη πληγωμένο εγωϊσμό τους.

Μετά από τέσσερα σερί ανεπιτυχή αποτελέσματα και αρκετή γκρίνια, το σημερινό παιχνίδι (22:00, ANT1, COSMOTE SPORT 4 HD) δείχνει ένα από αυτά που «αλλάζουν» το μομέντουμ.

Κόντρα σε μία ομάδα που δεν έχει πανηγυρίσει νίκη τη φετινή σεζόν, επίσης «πληγωμένη» και όπως δήλωσαν Χιράλδες-Ιγκλέσιας, απογοητευμένη και... θυμωμένη.

Ο Ρουμάνος τεχνικός είδε στο απουσιολόγιο να γράφεται μόνο το όνομα του Δημήτρη Πέλκα, ο οποίος ταλαιπωρείται από θλάση και παρέμεινε στη Θεσσαλονίκη.

Με... άρωμα Ιταλίας πιθανότατα η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ απέναντι στους γηπεδούχους Γαλιθιάνους, καθώς ο Αλεσάντρο Μπιάνκο δοκιμάστηκε χθες (1/10) και δεν αποκλείεται να ξεκινήσει στο «πλευρό» του Μαγκομέντ Οζντόεφ, όπως αντίστοιχα και ο Βολιάκο.

Τον «μόνιμο» Παβλένκα θα πλαισιώσει ο Σάστρε με τον Μπάμπα στα άκρα της άμυνας, ενώ αν επιβεβαιωθεί το σενάριο με τον Ιταλό, τότε θα πάρει θέση δίπλα στον Μιχαηλίδη.

Μεσοεπιθετικά οι Ντεσπόντοφ και Κωνσταντέλιας μοιάζουν οι επικρατέστεροι για να πάρουν φανέλα βασικού και μένει να φανεί ποιος θα είναι ο τρίτος της επιθετικής τριπλέτας πίσω από τον βασικό προωθημένο Φιόντορ Τσάλοβ.

Από πλευράς Θέλτα, ο 38χρονος τεχνικός Κλαούντιο Χιράλντες θα πάει με... συνταγή Στουτγκάρδης, παρά την ήττα της ομάδας του Βίγκο από τους Σουηβούς.

Ο Ράντου θα είναι ο βασικός τερματοφύλακας όπως σε όλα τα φετινά παιχνίδια με την τριάδα των στόπερ να αποτελείται από τους Αλόνσο, Στάρφελτ και Ροντρίγκες. Στις πλευρές θα αγωνιστούν οι Μινγκέσα-Ελ Αμπντελαουί, με τους Μορίμπα-Μπελτράν να κινούνται στον χώρο του κέντρου.

Η τριάδα των επιθετικών θα πλαισιωθεί από τον πολύπειρο 38χρονο Άσπας, τον Γιουτγκλά που «πλήγωσε» τον ΠΑΟΚ με τη φανέλα της Μπριζ αλλά και τον 24χρονο Ισπανό φορ Πάμπλο Ντουράν.

Τον αγώνα θα διευθύνει ο Κροάτης, Ίγκορ Πάγιατς, με βοηθούς τους Ζομπένιτσα-Μίχαλ, ενώ τέταρτος θα είναι ο ο Λόβριτς. Στο VAR θα βρίσκονται οι Ζέμπετς και Μάτιτς.