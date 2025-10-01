Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Πλασέ του Σβένσον και 1-0 η Ντόρμουντ την Μπιλμπάο (vid) 01-10-2025 22:50 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Borussia Dortmund Athletic Club de Bilbao 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 28' με πλασέ του Σβένσον έπειτα από σέντρα από δεξιά η Ντόρτμουντ άνοιξε το σκορ κόντρα στην Μπιλμπάο. Το 1-0 της Ντόρτμουντ Και οι δυο μέσα: Κίνηση - ματ του Κόντη με τον Ρενάτο Σάντσες menshouse.gr Η φούσκα σκάει και φέρνει τσουνάμι στην οικονομία menshouse.gr Γιγαντιαίο deal από τον Χάρη Βαφειά dailymedia.gr «Μόνο έτσι καταλαβαίνουν, ξέρεις σε τι ντουβάρια έχω πέσει;»: Δεν μάσησε τα λόγια του ο Γιώργος Αυτιάς dailymedia.gr Έχεις μόνο 1 μαντεψιά: Εάν λύσεις τον γρίφο της φωτογραφίας χωρίς δεύτερη προσπάθεια τότε έχεις IQ 130 menshouse.gr Τίτλοι τέλους για Τσίπρα instanews.gr Κυβίστηση μετά τα πολύ βαριά λόγια: Επιστρέφει στη ΝΔ instanews.gr Η ευκαιρία ζωής του Χρήστου Κόντη menshouse.gr Πλασέ του Σβένσον και 1-0 η Ντόρμουντ την Μπιλμπάο (vid) SHARE