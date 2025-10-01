MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Πλασέ του Σβένσον και 1-0 η Ντόρμουντ την Μπιλμπάο (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Στο 28' με πλασέ του Σβένσον έπειτα από σέντρα από δεξιά η Ντόρτμουντ άνοιξε το σκορ κόντρα στην Μπιλμπάο.

Το 1-0 της Ντόρτμουντ

Πλασέ του Σβένσον και 1-0 η Ντόρμουντ την Μπιλμπάο (vid)