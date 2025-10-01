MENU
Με γκολάρα του Τέζε η Μονακό ισοφάρισε τη Σίτι (vid)

Με απίστευτο σουτ του Τέζε λίγο έξω από την περιοχή στο 18', η Μονακό απάντησε στην Μάντσεστερ Σίτι, τρία λεπτά μετά το γκολ του Χάαλαντ.

Το 1-1 της Μονακό

