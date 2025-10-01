Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Με γκολάρα του Τέζε η Μονακό ισοφάρισε τη Σίτι (vid) 01-10-2025 22:45 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ AS Monaco Manchester City F.C. 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Με απίστευτο σουτ του Τέζε λίγο έξω από την περιοχή στο 18', η Μονακό απάντησε στην Μάντσεστερ Σίτι, τρία λεπτά μετά το γκολ του Χάαλαντ. Το 1-1 της Μονακό Κυβίστηση μετά τα πολύ βαριά λόγια: Επιστρέφει στη ΝΔ instanews.gr «Μόνο έτσι καταλαβαίνουν, ξέρεις σε τι ντουβάρια έχω πέσει;»: Δεν μάσησε τα λόγια του ο Γιώργος Αυτιάς dailymedia.gr Η φούσκα σκάει και φέρνει τσουνάμι στην οικονομία menshouse.gr Η ευκαιρία ζωής του Χρήστου Κόντη menshouse.gr Και οι δυο μέσα: Κίνηση - ματ του Κόντη με τον Ρενάτο Σάντσες menshouse.gr Γιγαντιαίο deal από τον Χάρη Βαφειά dailymedia.gr Τίτλοι τέλους για Τσίπρα instanews.gr Έχεις μόνο 1 μαντεψιά: Εάν λύσεις τον γρίφο της φωτογραφίας χωρίς δεύτερη προσπάθεια τότε έχεις IQ 130 menshouse.gr Με γκολάρα του Τέζε η Μονακό ισοφάρισε τη Σίτι (vid) SHARE