Με γκολάρα του Τέζε η Μονακό ισοφάρισε τη Σίτι (vid)

Με απίστευτο σουτ του Τέζε λίγο έξω από την περιοχή στο 18', η Μονακό απάντησε στην Μάντσεστερ Σίτι, τρία λεπτά μετά το γκολ του Χάαλαντ.

Το 1-1 της Μονακό