Εκπληκτικός Πιρόλα, πρόλαβε τον Γιόκερες και έσωσε τον Ολυμπιακό (vid)

Ο Πιρόλα έκανε ένα εκπληκτικό σπρίντ, πρόλαβε τον Γιόκερες και τον έκοψε μέσα στην περιοχή με τάκλιν, πριν ο Σουηδός προλάβει να εκτελέσει το σουτ.