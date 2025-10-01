MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Άνοιξε το σκορ η Βιγιαρεάλ κόντρα στη Γιουβέντους (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Με σκόρερ τον Μικαουτάτζε η Βιγιαρεάλ άνοιξε το σκορ κόντρα στη Γιουβέντους στο 18'.

Το 1-0 της Βιγιαρεάλ

Άνοιξε το σκορ η Βιγιαρεάλ κόντρα στη Γιουβέντους (vid)