Τρομερό τελείωμα ο Χάαλαντ και 1-0 η Σίτι τη Μονακό (vid)

Στο 15ο λεπτό η Μάντσεστερ Σίτι άνοιξε το σκορ στη Γαλλία κόντρα στη Μονακό με τρομερό "τσίμπημα" της μπάλας μέσα στην περιοχή από τον Χάαλαντ.

Το 0-1 της Σίτι