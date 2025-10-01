MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Τρομερό τελείωμα ο Χάαλαντ και 1-0 η Σίτι τη Μονακό (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Στο 15ο λεπτό η Μάντσεστερ Σίτι άνοιξε το σκορ στη Γαλλία κόντρα στη Μονακό με τρομερό "τσίμπημα" της μπάλας μέσα στην περιοχή από τον Χάαλαντ.

Το 0-1 της Σίτι

Τρομερό τελείωμα ο Χάαλαντ και 1-0 η Σίτι τη Μονακό (vid)