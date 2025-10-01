Μαρτινέλι και 1-0 η Άρσεναλ στο 13' (vid)

Στο 13ο λεπτό η Άρσεναλ άνοιξε το σκορ. Ο Γιόκερες βγήκε στην κόντρα, πλάσαρε η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι και ο Μαρτινέλι στην επαναφορά την έστειλε στα δίχτυα.

Το γκολ της Άρσεναλ