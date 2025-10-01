Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Μαρτινέλι και 1-0 η Άρσεναλ στο 13' (vid) 01-10-2025 22:20 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Arsenal F.C. Ολυμπιακός 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 13ο λεπτό η Άρσεναλ άνοιξε το σκορ. Ο Γιόκερες βγήκε στην κόντρα, πλάσαρε η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι και ο Μαρτινέλι στην επαναφορά την έστειλε στα δίχτυα. Το γκολ της Άρσεναλ Και οι δυο μέσα: Κίνηση - ματ του Κόντη με τον Ρενάτο Σάντσες menshouse.gr Γιγαντιαίο deal από τον Χάρη Βαφειά dailymedia.gr Η ευκαιρία ζωής του Χρήστου Κόντη menshouse.gr Κυβίστηση μετά τα πολύ βαριά λόγια: Επιστρέφει στη ΝΔ instanews.gr Η φούσκα σκάει και φέρνει τσουνάμι στην οικονομία menshouse.gr Έχεις μόνο 1 μαντεψιά: Εάν λύσεις τον γρίφο της φωτογραφίας χωρίς δεύτερη προσπάθεια τότε έχεις IQ 130 menshouse.gr «Μόνο έτσι καταλαβαίνουν, ξέρεις σε τι ντουβάρια έχω πέσει;»: Δεν μάσησε τα λόγια του ο Γιώργος Αυτιάς dailymedia.gr Τίτλοι τέλους για Τσίπρα instanews.gr Μαρτινέλι και 1-0 η Άρσεναλ στο 13' (vid) SHARE