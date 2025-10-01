MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Άρσεναλ - Ολυμπιακός: Πανέμορφη ατμόσφαιρα κατά την είσοδο των ομάδων (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Κατά την είσοδο των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο, οι φίλαθλοι δημιούργησαν μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα.
Άρσεναλ - Ολυμπιακός: Πανέμορφη ατμόσφαιρα κατά την είσοδο των ομάδων (vid)