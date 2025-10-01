Άρσεναλ - Ολυμπιακός: Η αγκαλιά του Μεντιλίμπαρ με τον Αρτέτα πριν την έναρξη του ματς (vid)

Την ευκαιρία να μιλήσουν για λίγο είχαν Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Μικέλ Αρτέτα κατά την είσοδο του Ολυμπιακού και της Άρσεναλ στον αγωνιστικό χώρο του Emirates, με τους δύο προπονητές να χαρίζουν ένα όμορφο στιγμιότυπο.

Δείτε εδώ: