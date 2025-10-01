MENU
Ευκαιρία για την Άρσεναλ με το… καλησπέρα (vid)

Μόλις στο 2ο λεπτό η Άρσεναλ απείλησε τον Ολυμπιακό αλλά η κεφαλιά του Μαρτινέλι από πλεονεκτική θέση πέρασε άουτ.

Η ευκαιρία της Άρσεναλ

