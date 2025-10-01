Με δύο πέναλτι του Γκόρντον και ένα γκολ από τους Βολτεμάντε και Μπαρνς, η Νιούκαστλ πέρασε επιβλητικά από την έδρα της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (0-4).

Την πρώτη της νίκη στην League Phase πέτυχε η ομάδα του Έντι Χάου με το 0-4 στις Βρυξέλλες σε βάρος της πρωταθλήτριας Βελγίου. Η Νιούκαστ βρήκε δύο γκολ σε κάθε ημίχρονο και πήγε στους 3 βαθμούς, όσες έχει και η Ουνιόν.

Οι Άγγλοι άνοιξαν το σκορ στο 17’ όταν ο Τονάλι έκανε το δυνατό σουτ εκτός περιοχής και ο Βολτεμάντε τακουνάκι αλλάζοντας την πορεία της μπάλας. Το 0-1 έμεινε μέχρι το 43’ όταν ο Λεϊζέν ανέτρεψε τον Ελάνγκα μέσα στην περιοχή και ο Άντονι Γκόρντον έγραψε το 0-2 από την άσπρη βούλα (0-2). Ο ίδιος παίκτης ξανά με πέναλτι στο 64’ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 0-3 και το τελικό 0-4 διαμόρφωσε στην αντεπίθεση και πλασέ από κοντά έπειτα από όμορφη ασίστ του Οσούλα.

Η Νιούκαστλ πήγε έτσι στους 3 βαθμούς [είχε χάσει 1-2 από την Μπαρτσελόνα στο πρώτο ματς], όσους έχει και η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ [είχε νικήσει 1-3 την Αϊνχόφεν στην Ολλανδία].