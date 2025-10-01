Η Μπόντο/Γκλιμτ τίμησε έναν μικρό ήρωα που νίκησε τον καρκίνο

Οι φίλοι της νορβηγικής ομάδας τίμησαν τον 9χρονο Φρέντρικ, έναν μικρό μαχητή που κατάφερε να ξεπεράσει τον καρκίνο.
Ο Φρέντρικ έχασε το ένα του μάτι στη μάχη με την ασθένεια, όμως δεν λύγισε ποτέ. Σήμερα φοράει μια προσθετική οφθαλμοπροθετική με το έμβλημα της αγαπημένης του ομάδας, της Μπόντο/Γκλιμτ.
Στο γήπεδο, οι οπαδοί της ομάδας τον τίμησαν με ένα συγκινητικό χειροκρότημα και με συνθήματα, ενώ είχαν δημιουργήσει ένα μεγάλο πανό για εκείνον.
Ο μικρός φίλαθλος έγινε σύμβολο δύναμης και ελπίδας, με τη στιγμή αυτή να ταξιδεύει σε ολόκληρη την Ευρώπη ως υπενθύμιση ότι το ποδόσφαιρο μπορεί να αγγίζει καρδιές και να ενώνει ανθρώπους.