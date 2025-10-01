Η Μπόντο/Γκλιμτ τίμησε έναν μικρό ήρωα που νίκησε τον καρκίνο

Η πρώτη εντός έδρας εμφάνιση της Μπόντο/Γκλιμτ στους ομίλους του Champions League απέναντι στην Τότεναμ συνοδεύτηκε από μια συγκινητική στιγμή που ξεπέρασε τα όρια του ποδοσφαίρου.

Οι φίλοι της νορβηγικής ομάδας τίμησαν τον 9χρονο Φρέντρικ, έναν μικρό μαχητή που κατάφερε να ξεπεράσει τον καρκίνο.

Ο Φρέντρικ έχασε το ένα του μάτι στη μάχη με την ασθένεια, όμως δεν λύγισε ποτέ. Σήμερα φοράει μια προσθετική οφθαλμοπροθετική με το έμβλημα της αγαπημένης του ομάδας, της Μπόντο/Γκλιμτ.

Στο γήπεδο, οι οπαδοί της ομάδας τον τίμησαν με ένα συγκινητικό χειροκρότημα και με συνθήματα, ενώ είχαν δημιουργήσει ένα μεγάλο πανό για εκείνον.

Ο μικρός φίλαθλος έγινε σύμβολο δύναμης και ελπίδας, με τη στιγμή αυτή να ταξιδεύει σε ολόκληρη την Ευρώπη ως υπενθύμιση ότι το ποδόσφαιρο μπορεί να αγγίζει καρδιές και να ενώνει ανθρώπους.