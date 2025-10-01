Άρσεναλ: Εκτός βασικής ενδεκάδας Σάκα, Ράις και Έζε

Ο Μικέλ Αρτέτα προχώρησε σε διαφοροποιήσεις ενόψει του αγώνα της Άρσεναλ με τον Ολυμπιακό για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο Ισπανός τεχνικός επέλεξε να αφήσει στον πάγκο τρεις από τους πιο κομβικούς ποδοσφαιριστές του, τον Σάκα, τον Ράις και τον Έζε, ανακατεύοντας έτσι την τράπουλα της ενδεκάδας.

Για την ακρίβεια, η Άρσεναλ θα παραταχθεί με διάταξη 4-3-3. Κάτω από τα δοκάρια θα βρεθεί ο Ράγια, ενώ την τετράδα της άμυνας συνθέτουν οι Γουάιτ, Σαλιμπά, Γκάμπριελ και Λούις-Σκέλι.

Στη μεσαία γραμμή ξεκινούν οι Ζουμπιμέντι, Μερίνο και Έντεγκααρντ, ενώ στην επίθεση θα βρεθούν οι Τροσάρντ και Μαρτινέλι στα άκρα, με τον Γιόκερες στην κορυφή.