Με Ζέλσον βασικό ο Ολυμπιακός κόντρα στην Άρσεναλ! (pic)

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ γνωστοποίησε την αρχική σύνθεση της ομάδας του στην σημαντική εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στην Άρσεναλ για την 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League (22:00).

Ο Ολυμπιακός... ρίχνεται ξανά στην «μάχη» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης κόντρα στους «κανονιέρηδες» και θα προσπαθήσει να φύγει με ένα θετικό αποτέλεσμα από το Λονδίνο.

Κάτω από τα δοκάρια ξεκινάει ο Τζολάκης, ενώ η τετράδα στην άμυνα είναι Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα και Ορτέγκα. Στη μεσαία γραμμή θα αγωνιστούν οι Έσε και Ντάνι Γκαρθία, ενώ μπροστά τους θα κινείται ο Τσικίνιο. Στα εξτρέμ θα ξεκινήσουν οι Ποντένσε και Ζέλσον Μάρτινς, ο οποίος επιστρέφει στην αγωνιστική δράση μετά τον τραυματισμό που αντιμετώπισε. Στην κορυφή της επίθεσης θα βρίσκεται ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Ντάνι Γκαρθία, Τσικίνιο, Μάρτινς, Ποντένσε, Ελ Κααμπί.

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Κουράκλης, Πασχαλάκης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Μπρούνο, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ταρέμι.