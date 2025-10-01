Μπουλ: «Με εντυπωσίασε κόντρα στην Γιούνγκ Μπόις ο Παναθηναϊκός»

Ο προπονητής της Γκόου Αχέντ Ιγκλς, Μέλβιν Μπουλ, μίλησε με κολακευτικά λόγια για τον Παναθηναϊκό ενόψει της αυριανής αναμέτρησης των δύο ομάδων στο ΟΑΚΑ.

Ο τεχνικός των Ολλανδών εξήγησε ότι οι «πράσινοι» τον εντυπωσίασαν στην πρεμιέρα της League Phase, όμως τόνισε ότι η ομάδα του μπορεί να δείξει την αξία της απέναντι σε έναν αντίπαλο όπως ο Παναθηναϊκός.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην συνέντευξη Τύπου:

«Καμία ολλανδική ομάδα δεν έχει καταφέρει να κερδίσει εδώ για δέκα χρόνια. Ελπίζω εμείς να τα καταφέρουμε. Πλέον οι παίκτες μου έχουν την εμπειρία να παίξουν εναντίον καλών αντιπάλων. Νομίζω ότι έχουμε μάθει κι εμείς από αυτό. Να είναι έξυπνοι στις μονομαχίες, πώς να χρησιμοποιούν τον χρόνο που περνάει. Ας ελπίσουμε ότι μπορούμε να αποδείξουμε την αξία μας αύριο εναντίον μιας τόσο καλής ομάδας. Με εντυπωσίασαν πραγματικά κόντρα στη Γιούνγκ Μπόις. Έχουν πολλούς δημιουργικούς παίκτες, πρέπει πραγματικά να είσαι σε εγρήγορση απέναντί τους. Ως ομάδα, πρέπει να είμαστε καλοί για να το αντιμετωπίσουμε αυτό.



Θα πρέπει να εστιάσουμε σε αυτό που είμαστε καλοί. Να παίζουμε το ποδόσφαιρο που μπορούμε, με πολλή ενέργεια. Αν το κάνουμε αυτό, μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα πολύ δύσκολα για τους αντιπάλους μας. Το είδατε αυτό στο δεύτερο ημίχρονο εναντίον της Τέλσταρ και την περασμένη εβδομάδα εναντίον της Στεάουα».



Για το hashtag που υπάρχει στα social media από μερίδα οπαδών της ομάδας που ζητούν την απόλυσή του: «Αυτό το hashtag είναι πολύ δημοφιλές αυτές τις μέρες. Δεν μου λέει προσωπικά τίποτα. Ξέρουμε τι θέλουμε και πώς θέλουμε να παίξουμε. Ξέρουμε επίσης από τι είδους χρονιά προερχόμαστε και ότι δεν μπορούμε έτσι απλά να το επαναλάβουμε».