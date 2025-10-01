Ο ΠΑΟΚ πάτησε στο «Balaídos»: Πρόβα τζενεράλε επί ισπανικού εδάφους! (pics-vid)

Το SDNA βρίσκεται στην τελευταία προπόνηση του ΠΑΟΚ ενόψει Θέλτα, στο ιστορικό της γήπεδο, το Balaídos - Αποστολή στην Ισπανία.

Ο ΠΑΟΚ πάτησε... χορτάρι στο ιστορικό γήπεδο της Θέλτα, το Balaídos, πραγματοποιώντας αυτή την ώρα την τελευταία του προπόνηση, πριν από το πολύ κρίσιμο παιχνίδι απέναντι στην ισπανική ομάδα, για την δεύτερη αγωνιστική της league phase του Europa League (2/10 - 22:00).

Υπενθυμίζεται πως ο Ραζβάν Λουτσέσκου συμπεριέλαβε στην αποστολή του όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές, πλην φυσικά του Δημήτρη Πέλκα, ο οποίος αναμένεται να επιστρέψει μετά το πέρας των αγώνων των εθνικών ομάδων, λόγω του τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί.