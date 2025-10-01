«Ροζ Οκτώβριος» στη Λισαβόνα: Η ειδική φανέλα της Σπόρτινγκ (pic)

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας παρουσίασε τη νέα της φανέλα, ειδική για τον «Ροζ Οκτώβριο», σε μια πρωτοβουλία ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού.

Η φανέλα είναι λευκή με λεπτομέρειες σε ροζ και μαύρο, ενώ το σήμα του συλλόγου είναι εξ ολοκλήρου ροζ. Στη βάση του λαιμού υπάρχει ένα διακριτικό ροζ κορδελάκι, σύμβολο της καμπάνιας.

Το 25% των εσόδων από τις πωλήσεις θα διατεθεί στη «Liga Portuguesa Contra o Câncer», ενισχύοντας την έρευνα και την πρόληψη για τον καρκίνο.

Με αυτή την πρωτοβουλία, η πορτογαλική ομάδα συνδυάζει το ποδόσφαιρο με την κοινωνική ευαισθητοποίηση, στέλνοντας ένα σημαντικό μήνυμα για τη στήριξη της μάχης κατά του καρκίνου του μαστού.