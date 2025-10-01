Το SDNA στο... εργοτάξιο του Μπαλαϊδος που θα αγωνιστεί ο ΠΑΟΚ (pics/vids)

Το SDNA βρέθηκε στο «υπό ανακαίνιση» Μπαλαϊδος, εκεί όπου αύριο (2/10 22:00) ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Θέλτα για το Europa League - Αποστολή στην Ισπανία

Ο Δικέφαλος ταξιδεύει για 8η φορά στην Ισπανία, με την προϊστορία να είναι η χειρότερη δυνατή, με την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου να ψάχνει τη νίκη-ανάσα (και) ενόψει Ολυμπιακού.

Το SDNA βρέθηκε στο γήπεδο, όπου αύριο (2/10 22:00) οι Θεσσαλονικείς θα ψάξουν τη νίκη, πρώτη στη φετινή League Phase, απέναντι σε μία «πληγωμένη» ομάδα, οι φίλοι της οποίας ετοιμάζουν μία «θερμή» ατμόσφαιρα.

Ένα γήπεδο που εγκαινιάστηκε το πολύ μακρινό 1928, παρόλα αυτά οι ανακαινίσεις τα τελευταία χρόνια ήταν συνεχόμενες και πάνω από όλα απαραίτητες.

Στις αρχές του 2015 ξεκίνησε η ανακατασκευή του σταδίου, η οποία χωρίστηκε σε τέσσερις φάσεις που αντιστοιχούσαν στις τέσσερις εξέδρες του χώρου. Στην πρώτη φάση του έργου, το μπροστινό τμήμα (Βόρεια Εξέδρα) μετακινήθηκε τρία μέτρα πιο κοντά στον αγωνιστικό χώρο, ενώ κατασκευάστηκαν τα νέα αποδυτήρια και οι ιδιωτικές σουίτες.

Η Νότια Εξέδρα ανακαινίστηκε και απέκτησε νέες εγκαταστάσεις για τα ΜΜΕ, ενώ και οι δύο εξέδρες απέκτησαν νέες στέγες. Η ανακατασκευή και των δύο κερκίδων ολοκληρώθηκε το 2018. Κατά τη διάρκεια των εργασιών ανακαίνισης, το στάδιο συνέχισε να φιλοξενεί τους εντός έδρας αγώνες της Θέλτα, ενώ η Ανατολική Εξέδρα ανακατασκευάστηκε πλήρως έως το 2023 και μπορεί να φιλοξενήσει 6.209 θεατές.

Σύνολο κάτι λιγότερο από 25,000 χωρητικότητα για το «θρυλικό» Μπαλαϊδος, το οποίο έχει φιλοξενήσει και τρεις αγώνες του Μουντιάλ του 1982, αλλά και αρκετούς φιλικούς αγώνες της Εθνικής Ισπανίας.

