Το... ελληνικό καλωσόρισμα της Θέλτα στον ΠΑΟΚ και η κερκίδα των 515 ασπρόμαυρων εκδρομέων! (pics)

Η συμβολική κίνηση της Θέλτα προς τον ΠΑΟΚ και το σημείο το οποίο θα πάρουν θέση αύριο (2/10) οι 515 εκδρομείς του Δικεφάλου - Αποστολή στην Ισπανία.

Σε ρυθμούς... ΠΑΟΚ κινείται η Θέλτα, η οποία υποδέχεται τον Δικέφαλο στο Balaídos στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της league phase του Europa League (2/10 - 22:00).

Οι Ισπανοί, με ένα μήνυμα στα ελληνικά στον πίνακα του γηπέδου, καλωσόρισαν την αποστολή των ασπρόμαυρων που πάτησε στο γήπεδο για να προπονηθεί, σε μία όμορφη κίνηση φιλοξενίας από πλευράς τους.

Παράλληλα, όπως φαίνεται και από την φωτογραφία του SDNA, σε αυτό το σημείο θα βρεθούν αύριο οι περίπου 515 εκδρομείς του ΠΑΟΚ, οι οποίοι θα κάνουν το ταξίδι για να βρεθούν στο πλευρό των ποδοσφαιριστών του Ραζβάν Λουτσέσκου.