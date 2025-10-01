Καταζητούμενος ο ιδιοκτήτης της ομάδας του Ανδρέα Γιαννιώτη!

Η Κασίμπασα τέθηκε υπό κρατική επιτροπεία από σήμερα (1/10), καθώς οι εισαγγελείς εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης για τον ιδιοκτήτη της, Τουργκάι Τσινέρ, επιχειρηματία με συμφέροντα στην εξόρυξη, την ενέργεια και τα ΜΜΕ, στο πλαίσιο μιας διευρυμένης έρευνας για απάτη και ξέπλυμα χρήματος!

Η κίνηση αυτή έγινε λίγες ημέρες αφότου οι εισαγγελείς διέταξαν την κράτηση του ιδιοκτήτη της ομάδας του τερματοφύλακα, Ανδρέα Γιαννιώτη, με κατηγορίες όπως ξέπλυμα χρήματος, απάτη και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Ο ίδιος παραμένει στο εξωτερικό και ακόμα, δεν έχει συλληφθεί. Αρκετές από τις εταιρείες του, «Park Holding» και «Silopi Electric», τέθηκαν επίσης υπό τον έλεγχο του κρατικού ταμείου ασφάλισης καταθέσεων.

Η έρευνα προέρχεται από την αγορά που έπραξε η Can Holding ραδιοτηλεοπτικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των Haberturk, Show TV και Bloomberg HT, από τον όμιλο Τσινέρ τον Δεκέμβριο του 2024. Οι εισαγγελείς λένε ότι η πώληση ενείχε ισχυρές υποψίες για ξέπλυμα παράνομων χρημάτων. Τον Σεπτέμβριο, οι αρχές κατάσχεσαν περισσότερες από 120 θυγατρικές της Can Holding και έθεσαν υπό κράτηση 10 στελέχη, πέντε εκ των οποίων συνελήφθησαν. Ο πρόεδρος της, Κεμάλ Τζαν, συνελήφθη και φυλακίστηκε στις 25 Σεπτεμβρίου, ενώ ο Τουργκάι Τσινέρ καταζητείται και δεν έχει δώσει κανένα σημάδι... ζωής, ούτε έχει σχολιάσει όσα του καταλογίζουν.

Όσον αφορά την Κασίμπασα, έχει συγκεντρώσει οκτώ βαθμούς σε επτά αγώνες αυτή τη σεζόν και βρίσκεται στην 11η θέση της βαθμολογίας της Super Lig. Είχε γίνει γνωστή και ως μία από της αγαπημένες ομάδες των παιδικών χρόνων του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.