Νίκολιτς: «Αξίζουμε που βρισκόμαστε εδώ - Είμαστε έτοιμοι, ήρθαμε για το αποτέλεσμα» (vid)

Ο προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς μίλησε για την ευρωπαϊκή πρεμιέρα της Ενωσης στο UEFA Conference League και την μάχη της Πέμπτης (2/10) απέναντι στην Τσέλιε.

Επίσης αναφέρθηκε για τις απαιτήσεις που έχει από τον Μάρκο Γκρούγιτς, ρωτήθηκε για την αγωνιστική κατάσταση του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς που πλέον είναι απόλυτα έτοιμος ενώ στάθηκε και στην παρουσία του κόσμου της ΑΕΚ στη Σλοβενία.

Αναλυτικά όλα όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου: «Καλησπέρα. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ και ειδικά σε αυτή τη χώρα που στο παρελθόν έχω δουλέψει. Είναι ένα ζεστό και όμορφο περιβάλλον. Είμαι πολύ χαρούμενος που επιτέλους ξεκινάμε για κάτι που δουλέψαμε πολύ σκληρά. Ήταν δύσκολο ταξίδι με Χαποέλ Μπερ Σεβά, Άρη Λεμεσού και Άντερλεχτ. Αξίζαμε που είμαστε εδώ. Υπάρχουν έξι παιχνίδια και είναι θεμελιώδης σημασίας το πρώτο ματς. Αν πάρεις βαθμούς μπαίνεις με το δεξί και ξεκινάς πορεία. Γνωρίζω καλά την Τσέλιε. Έφτασε πέρυσι στους 8 της διοργάνωσης και φέτος είναι πολύ μπροστά στην κορυφή της βαθμολογίας. Ξέρω δυο παίκτες που έχω προπονήσεις στο παρελθόν στη Λοκομοτίβ. Έχουν ιδιαίτερο τρόπο παιχνιδιού. Κάποιες φορές είναι δυσάρεστος για τον αντίπαλο. Είναι καλοί με τη μπάλα και το τρανζίνσιον. Παίζουν ένα… άγριο και επιθετικό ποδόσφαιρο. Με τον τρόπο που παίζουν δέχονται και πολλά γκολ. Γι’ αυτό πρέπει να ξεδιπλώσουμε το παιχνίδι μας. Να μην πέσουμε στην παγίδα του ρυθμού τους. γνωρίζω ότι θα έχουμε και τον κόσμο μας δίπλα και ευχαριστώ την Τσέλιε που έκανε ό,τι μπορούσε για να αυξηθεί ο κόσμος μας. Είμαστε έτοιμοι. Ήρθαμε για το αποτέλεσμα».

Τι απαιτήσεις έχει από τον Μάρκο Γκρούγιτς κι αν μπορεί να ξεκινήσει στο ματς;

«Φυσικά και είναι έτοιμος. Δεν ξέρω αν θα είναι για την 11άδα, αλλά είναι έτοιμος να συμμετάσχει. Γνωρίζουμε την ποιότητά του και την εμπειρία του. Την επαγγελματική στάση του στο παιχνίδι. Όλοι οι παίκτες το έχουν. Ακόμη και πριν τον πάρουμε ήξερα ότι είναι ένας διαφορετικού τύπου παίκτης. Θα συμπληρώσει στοιχεία που χρειαζόμαστε το σύνολο».

Για την κατάσταση του Γκατσίνοβιτς;

«Για να είναι εδώ μαζί μας, είναι έτοιμος. Όσο χρόνο μπορεί να παίξει δεδομένο ότι επανέρχεται από τραυματισμό δε το γνωρίζω. Το πιθανότερο είναι να είναι μαζί μας αν είναι καλά η φυσική του κατάσταση. είναι μαζί μας. Μπορεί να παίξει. Δεν γνωρίζω το πόσο και το αν».

Για την ανταγωνιστική εικόνα που είχε η ΑΕΚ στα προκριματικά και ως τώρα, αλλά και τι περιμένει στη συνέχεια:

«Όπως είπατε ανταγωνιστική. Όπως πάντα. Έχουμε έρθει εδώ για να παίξουμε, να είμαστε ανταγωνιστικοί. Όχι για… διακοπές. Θα έχουμε ανταγωνιστικό παιχνίδι, απέναντι σε ανταγωνιστική ομάδα».

*Διαβάστε εδώ όλα όσα είπε ο Μάρκο Γκρούγιτς, που εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές στη συνέντευξη Τύπου.