Παναθηναϊκός: Διαθέσιμος με Γκόου Αχέντ Ιγκλς ο Ντραγκόφσκι, εκτός ο Ντέσερς

Ο Σίριλ Ντέσερς δεν υπολογίζεται για το ματς με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς, ενώ στην αποστολή συμπεριλαμβάνεται ο Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αυριανή αναμέτρηση με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς στο ΟΑΚΑ, με τους «πράσινους» να πραγματοποιούν στο Κορωπί την τελευταία τους προπόνηση.

Ο Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι ξεπέρασε τον τραυματισμό του, προπονήθηκε κανονικά και τέθηκε στην διάθεση του προπονητή του, ενώ θεραπεία και ατομικό ακολούθησαν οι Σίριλ Ντέσερς και Φακούντο Πελίστρι, που είναι και οι μοναδικοί που απουσιάζουν από την αποστολή.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Την τελευταία προπόνηση πριν τον αγώνα της League Phase του Europa League κόντρα στη Go Ahead Eagles έκανε ο Παναθηναϊκός το απόγευμα της Τετάρτης στο «Γ. Καλαφάτης».

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, τακτική και εξάσκηση στις στατικές φάσεις. Στη διάθεση του Χρήστου Κόντη επέστρεψε ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Αντίθετα, θεραπεία και ατομικό ακολούθησαν οι Ντέσερς, Πελίστρι.

Διαθέσιμοι για τον αγώνα είναι όλοι όσοι έχουν δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα, πλην των τραυματιών Ντέσερς, Πελίστρι».