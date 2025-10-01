Σάστρε: «Αφοσιωμένοι στον αγώνα με τη Θέλτα - Μακριά το ματς με τον Ολυμπιακό»

Προσηλωμένος στον αυριανό (2/10 22:00) αγώνα απέναντι στη Θέλτα φάνηκε στις δηλώσεις του ο Ζόαν Σάσρε, αφήνοντας στην... άκρη το επερχόμενο ντέρμπι - Αποστολή στην Ισπανία

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται από χθες (30/9) στο μακρινό Βίγκο για τον αγώνα της 2ης αγωνιστικής του Εuropa League, ενώ σήμερα (1/10) «πάτησε» για πρώτη φορά το «Μπαλαϊδος».

Το... ασπρόμαυρο pre game του παιχνιδιού απέναντι στη Θέλτα ξεκίνησε με τον Ισπανό δεξιό μπακ του Δικεφάλου να μιλάει για την επιστροφή του στην πατρίδα, αναφέροντας πως το ντέρμπι βρίσκεται ακόμα... μακριά

Αναλυτικά όσα είπε ο Ισπανός αμυντικός του Δικεφάλου κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου:

Για το τι γνωρίζει για την Θέλτα και τα θετικά της στοιχεία: «Η Θέλτα είναι μια ομάδα που της αρέσει να παίζει πολύ με την μπάλα στα πόδια, δημιουργεί πολλές φάσεις ειδικά εδώ στο γήπεδο της. Μπορεί να μην έχει και τα καλύτερα αποτελέσματα αλλά είναι μια ομάδα με πολύ ποιότητα και μπορεί να την βγάλει εύκολα στον αγωνιστικό χώρο. Είναι ένας μεγάλος παίκτης ο Ιάγκο Άσπας αλλά είναι ένα δυνατό σύνολο και δεν χρειάζεται να ξεχωρίζουμε κάποιον, αν και ο Ιάγκο είναι ένα σύμβολο για την Θέλτα».

Για το αν έχει εξτρά κίνητρο που παίζει στην πατρίδα του: «Πάντα όταν γυρνάς στο σπίτι είναι καλά. Είμαι εδώ με τον ΠΑΟΚ όμως, ήρθαμε για να κερδίσουμε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο».

Για το πως λειτουργεί στους παίκτες το ότι μετά από ένα ευρωπαϊκό ματς υπάρχει ένα ντέρμπι στο πρωτάθλημα: «Είμαστε μια ομάδα που παίζουμε ανά τρεις μέρες για τρεις διαφορετικές διοργανώσεις. Για εμάς το πιο σημαντικό ματς είναι αυτό με την Θέλτα. Το να παίζουμε για το πρωτάθλημα ή για το Europa League ή το Κύπελλο είναι το ίδιο. Το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό την Κυριακή είναι μακριά, θα το δούμε όταν έρθει η ώρα. Προς το παρόν είμαστε αφοσιωμένοι για τον αγώνα με την Θέλτα».

