Μπαπέ: «Πρέπει να βάζω πέντε γκολ αν έχω πέντε ευκαιρίες, γι'αυτό με πήρε η Ρεάλ»

Ο Κιλιάν Μπαπέ πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στο Αλμάτι, οδηγώντας τη Ρεάλ Μαδρίτης σε ένα επιβλητικό 5-0 επί της Καϊράτ με χατ-τρικ την Τρίτη (30/9).

Μετά το παιχνίδι, ο Γάλλος επιθετικός μίλησε για την απόδοσή του και τις απαιτήσεις που έχει από τον εαυτό του.

Ακόμη τόνισε πως ο λόγος που τον αγόρασε η Ρεάλ Μαδρίτης είναι να βάζει όσα περισσότερα γκολ μπορεί σε κάθε αγώνα.

«Είναι φυσιολογικό να θυμώνω με τα λάθη, ένας παίκτης όπως εγώ αν έχω πέντε ευκαιρίες πρέπει να βάλω πέντε γκολ, για αυτό με αγόρασε η Ρεάλ.

Τα τρία γκολ είναι κάτι το σπουδαίο αλλά θα μπορούσα να πετύχω περισσότερα, θα δουλέψω για να είμαι περισσότερο αποτελεσματική μπροστά από τις αντίπαλες εστίες.

Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε και δεν θα ξεχάσουμε αυτό που συνέβη το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Το Champions League είναι άλλη διοργάνωση αλλά δεν πρέπει να σταματάμε να σκεφτόμαστε αυτό που συνέβη το Σαββατοκύριακο για να γίνουμε καλύτεροι και να μην ξαναέχουμε τέτοια βραδιά».