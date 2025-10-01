MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

ΠΑΟΚ: Η συνέντευξη Τύπου των Λουτσέσκου και Σάστρε στο Βίγκο (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Δείτε ζωντανά μέσα από το PAOK TV τις δηλώσεις των Ραζβάν Λουτσέσκου και Ζόαν Σάστρε ενόψει του κρίσιμου ευρωπαϊκού αγώνα του Δικεφάλου κόντρα στη Θέλτα στο Βίγκο.
ΠΑΟΚ: Η συνέντευξη Τύπου των Λουτσέσκου και Σάστρε στο Βίγκο (vid)