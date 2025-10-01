Λαουτάρο Μαρτίνες: Στην ελίτ του Champions League με ιστορικό ρεκόρ

Ο Λαουτάρο Μαρτίνες αποδεικνύει γιατί αποτελεί τον ηγέτη της Ίντερ, καταγράφοντας ένα ακόμα εντυπωσιακό επίτευγμα στο Champions League.

Στην νίκη της ομάδας του με 3-0 επί της Σλάβια Πράγας για τη 2η αγωνιστική της League Phase, ο Αργεντινός επιθετικός σκόραρε εις διπλούν, καταγράφοντας ένα ακόμη ρεκόρ στην καριέρα του.

Για την ακρίβεια, έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της Ίντερ που σκοράρει σε επτά διαφορετικές σεζόν της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης και μόλις ο τέταρτος παίκτης παγκοσμίως, μαζί με τους Κιλιάν Εμπαπέ, Έρλινγκ Χάλαντ και Αντουάν Γκριεζμάν.

Ο Λαουτάρο μετρά πλέον 23 γκολ στο Champions League με τη φανέλα της Ίντερ, από τα 159 που έχει πετύχει συνολικά με τους νερατζούρι.

Τα 117 έχουν σημειωθεί στη Serie A. Το νούμερο αυτό τον φέρνει στην πρώτη πεντάδα των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου, πίσω μόνο από τους Μεάτσα, Λορέντσι, Νάιερς και Αλτομπέλι.