Ο ΠΑΟΚ στο «Balaídos»: Συνέντευξη Τύπου και προπόνηση στο Βίγκο! (vids-pic)

Ο ΠΑΟΚ αφίχθη πριν από μερικά λεπτά στο Balaídos, με το πρόγραμμα να έχει συνέντευξη Τύπου και προπόνηση στο γήπεδο της Θέλτα - Αποστολή στην Ισπανία.

Επί ισπανικού εδάφους θα πραγματοποιήσει την τελευταία του προπόνηση πριν από την αναμέτρηση απέναντι στη Θέλτα στο Βίγκο για την δεύτερη αγωνιστική του Europa League ο ΠΑΟΚ.

Ο Δικέφαλος, που βρίσκεται από το βράδυ της Τρίτης (30/9) στην Ισπανία, αφίχθη μόλις στο Balaídos, με το pre game να περιλαμβάνει την συνέντευξη Τύπου των Λουτσέσκου και Σάστρε (18:15 τοπική) ενώ 45 λεπτά αργότερα (19:00) οι ασπρόμαυροι θα πραγματοποιήσουν την «πρόβα τζενεράλε» τους για το πολύ κρίσιμο εκτός έδρας παιχνίδι.

Δείτε τα πλάνα του SDNA από την άφιξη του ΠΑΟΚ στο Balaídos: