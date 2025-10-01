Στην Ισλανδία και απέναντι στην Ακουρέιρι ο ΠΑΟΚ στο Youth League!

Οι Ισλανδοί επικράτησαν στο νησί της Γιελγκάβα (1-0) και έτσι θα αντιμετωπίσουν στο Round 2 του Youth League τον ΠΑΟΚ - 22 Οκτώβρη ο αγώνας στην Ισλανδία, 5 Νοεμβρίου η ρεβάνς στο Καυτανζόγλειο.

Το μακρινό Ακουρέιρι θα επισκεφτεί ο Δικέφαλος στην επιστροφή του στα «αστέρια» και συγκεκριμένα στις 22 Οκτωβρίου. Μία κωμόπολη 20.000 κατοίκων στον ισλανδικό βορρά. Η ρεβάνς θα διεξαχθεί στο Καυτανζόγλειο στις 5 Νοεμβρίου με τις ώρες να γίνονται γνωστές την Παρασκευή (3/10).

Σε περίπτωση πρόκρισης επί των Ισλανδών, η ομάδα του Πέτρου Τσιαπακίδη θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Λέγκια Βαρσοβίας - Φιορεντίνα, με τους αγώνες του Round 3 να διεξάγονται στις 26/11 και 10 Δεκεμβρίου.

Ένα αρκετά απαιτητικό πρόγραμμα για τους Κυπελλούχους, καθώς την Κυριακή (5/10 13:00) υποδέχονται τον Ολυμπιακό, ενώ μετά τη διακοπή των Εθνικών ομάδων αντιμετωπίζουν εκτός έδρας την ΑΕΚ (18-19/10) πριν ξεκινήσουν το πολύωρο ταξίδι για την Ισλανδία.