Ράινιερ Ρόμπεμοντ στο SDΝΑ: «Μπρέουμ και Έντβαρντσεν οι μεγαλύτερες απειλές για τον Παναθηναϊκό»

Ο Ολλανδός κόουτς ο οποίος συνεργάστηκε με τον...δικό μας, Πέδρο Τσιριβέγια στη Βίλεμ, καταθέτει στο SDNA το προσωπικό του report για την Γκόου Αχέντ Ιγκλς, δεύτερη αντίπαλο του Τριφυλλιού στη League Phase του Europa League.

Έπειτα απ΄το επιβλητικό πέρασμα από τη Βέρνη και τα «ντόρτια» (1-4) που έριξε στην Γιουνγκ Μπόις στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Γκόου Αχέντ Ιγκλς στο ΟΑΚΑ για την 2η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Στη φωτογραφία διακρίνεται η αποστολή της ολλανδικής ομάδας από την επίσκεψη που πραγματοποίησε στην Ακρόπολη επί τη ευκαιρία του check in στην Αθήνα για τον αγώνα με το Τριφύλλι.

Το SDNA επικοινώνησε με τον Ολλανδό κόουτς, Ράινιερ Ρόμπεμοντ (φωτ.) κι άλλοτε τεχνικό του Πέδρο Τσιριβέγια στην Βίλεμ την σεζόν 2017-18 και πήρε το προσωπικό του report για την ολλανδική ομάδα που έρχεται στο «Σπύρος Λούης»

«Τεράστια ανάπτυξη με όραμα και πλάνο»

«Η Γκόου Αχέντ Ιγκλς είναι ένας σύλλογος που γνώρισε τεράστια ανάπτυξη τα τελευταία 4-5 χρόνια. Με καλούς ανθρώπους στην κορυφή, με ένα σαφές πλάνο και όραμα για το πώς θέλουν να εξελιχθούν ως ομάδα και πώς να προχωρήσουν σε κάθε επίπεδο.

Τα τελευταία χρόνια πέρασαν από το να είναι μια ομάδα δεύτερης κατηγορίας, στην άνοδο στην ανώτατη κατηγορία, και τώρα, λίγα χρόνια αργότερα, έχουν φτάσει μέχρι την ευρωπαϊκή σκηνή. Μια εξαιρετική επίδοση από όλους μέσα στον σύλλογο».

«Σωστή αναζήτηση ταλέντων»

«Με σωστή αναζήτηση ταλέντων κατάφεραν να προσελκύσουν ποιοτικούς παίκτες χωρίς να διαθέτουν ιδιαίτερα μεγάλο μπάτζετ. Ιδιαίτερα στην έδρα τους υπάρχει εξαιρετική ατμόσφαιρα και γι’ αυτό είναι μια ομάδα δύσκολη να ηττηθεί».

«Ξεκάθαρη αγωνιστική τακτική»

«Στο παιχνίδι τους, έχουν επίσης μια ξεκάθαρη προσέγγιση - τακτική στο πώς θέλουν να επιτεθούν και να αμυνθούν. Ξέρουν τι θέλουν. Παίζουν με αυτόν τον τρόπο εδώ και αρκετά χρόνια, με φυσικά κάποιες μικρές αλλαγές ανάλογα με τον προπονητή της εκάστοτε περιόδου, αλλά χωρίς μεγάλες διαφοροποιήσεις».

«Κινητικότητα και δημιουργικότητα»

«Διαθέτει μεγάλη κινητικότητα. Πολλοί παίκτες κινούνται στους χώρους είτε με τρεξίματα είτε μέσω του passing game τους.

Σοβαρούς κινδύνους για τον Παναθηναϊκός μπορούν να δημιουργήσουν ο Δανός επιτελικός μέσος, Γιάκομπ Μπρέουμ και ο Σουηδός φορ, Βίκτορ Έντβαρντσεν (φωτ.) είναι δύο παίκτες που είναι εξαιρετικοί με την μπάλα και μπορούν να δημιουργήσουν φάσεις, να αλλάξουν την πορεία του παιχνιδιού και να σκοράρουν από το πουθενά».