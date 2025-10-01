Κλοπ: «Νομίζω ότι δεν θα προπονήσω ξανά κάποια ομάδα»

Ο σπουδαίος Γιούργκεν Κλοπ παραχώρησε συνέντευξη στο «The Athletic» και μεταξύ άλλων δήλωσε πως το πιθανότερο είναι να μην προπονήσει ξανά στο μέλλον κάποια ομάδα.

Δίχως άλλο, ο Γιούργκεν Κλοπ είναι ένας από τους προπονητές που διαμόρφωσαν την ιστορία του ποδοσφαίρου τα τελευταία 10 και πλέον χρόνια. Πρώτα με την Μπορούσια Ντόρτμουντ και στη συνέχεια με τη Λίβερπουλ, ενθουσίασε εκατομμύρια οπαδούς του ποδοσφαίρου και κατέκτησε πολλά τρόπαια.

Από τον Ιανουάριο, είναι υπεύθυνος για όλες τις ομάδες του Red Bull Group, μια θέση που δεν επιβάλλει τον εξαντλητικό ρυθμό προπόνησης και αγώνων. Πράγματα για τα οποία, όπως ο ίδιος αποκαλύπτει σε συνέντευξή του στο "The Athletic", δεν νιώθει καμία νοσταλγία.

«Δεν μου λείπει τίποτα από αυτή τη ζωή. Ως προπονητής, έχω πάει σε πολλές χώρες, αλλά δεν έχω δει καμία: μόνο ξενοδοχεία, στάδια και προπονητικά κέντρα. Έχω πάει σε δύο γάμους στη ζωή μου: ο ένας ήταν δικός μου, ο δεύτερος πριν από δύο μήνες. Και στον κινηματογράφο; Τέσσερις φορές, όλες τους τελευταίους δύο μήνες.

Σε κάποιο σημείο, συνειδητοποίησα ότι δεν ήθελα να είμαι πια προπονητής. Δεν θα το ξανακάνω ποτέ; Προς το παρόν, μου φαίνεται η πιο πιθανή επιλογή. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις: είμαι 58. Αν ήθελα να ξαναρχίσω την προπονητική στα 65, όλοι θα έλεγαν: "Είπες ότι δεν θα ξαναγίνεις ποτέ προπονητής". Αυτή τη στιγμή, αυτό νομίζω».

Και συνέχισε:

«Περίμενα να αρχίσουν τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου μπροστά στην τηλεόραση; Απολύτως όχι. Ήμουν πολύ χαρούμενος με τον τρόπο που έπαιζε η Λίβερπουλ. Παρακολούθησα μερικά παιχνίδια. Αλλά δεν είμαι από τους ανθρώπους που λένε, "Ω, είναι Σάββατο!" Δεν ήξερα καν πότε θα άρχιζαν οι αγώνες. Μόλις είχα φύγει. Αφού έφυγα, απολαμβάναμε τη ζωή, περνώντας χρόνο με τα εγγόνια μας, εντελώς φυσιολογικά πράγματα, γνωρίζοντας ότι μια μέρα θα επέστρεφα στη δουλειά. Αλλά γνωρίζοντας επίσης ότι δεν ήθελα πλέον να είμαι προπονητής. Αν κοιτάξετε την καριέρα μου, υπάρχουν πολύ πιο επιτυχημένες και θριαμβευτικές καριέρες από τη δική μου. Αλλά τα έχω ζήσει όλα. Έχω χάσει περισσότερους τελικούς Champions League από ό,τι έχουν παίξει οι περισσότεροι άνθρωποι. Ξέρω τι σημαίνει να χάνεις και πώς συνεχίζεται η ζωή. Δεν χρειάζεται να κρατάω τις εμπειρίες μου για τον εαυτό μου. Ποτέ δεν είχα χρόνο να μιλήσω για τους άλλους, επειδή πάντα υπήρχε ένας άλλος αγώνας στον ορίζοντα. Τώρα, αν με ρωτήσει κάποιος κάτι, είμαι το πιο ανοιχτό βιβλίο που ξέρω».

Μεταξύ των λόγων για την απογοήτευση του Κλοπ είναι ο... κολασμένος ρυθμός του ποδοσφαίρου. Έχει ήδη μιλήσει στο παρελθόν για το Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων και... επιστρέφει:

«Δεν είμαι ο Πάπας, δεν θα έπρεπε να είμαι αυτός που θα τους λέει τι να κάνουν. Και σε κάθε περίπτωση, δεν έχει νόημα να μιλάς στη FIFA: ό,τι κι αν πω, ας το πω στον φούρνο μικροκυμάτων μου. Πολλοί αγώνες είναι κακοί για το ποδόσφαιρο. Πρέπει να σταματήσουμε να διοργανώνουμε νέα τουρνουά το καλοκαίρι. Δεν έχω παρακολουθήσει το νέο Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων. Οι καλύτεροι παίκτες στον κόσμο δεν έχουν πλέον ελεύθερο χρόνο: φανταστείτε να πρέπει να στέλνετε τον καλύτερο καλλιτέχνη στη σκηνή κάθε βράδυ μέχρι να καταρρεύσει...

Οι διευθυντές των συλλόγων λένε: "Οι παίκτες και οι προπονητές θέλουν πάντα περισσότερα χρήματα, ο μόνος τρόπος για να βγάλουν περισσότερα χρήματα είναι να αυξήσουν τον αριθμό των αγώνων". Γιατί λοιπόν να μην καθίσουμε όλοι γύρω από ένα τραπέζι και να πούμε στους παίκτες ότι, θυσιάζοντας ένα εκατομμύριο ευρώ, θα μπορούσαν να έχουν οκτώ εβδομάδες διακοπές τον χρόνο; Πιστέψτε με: θα έλεγαν ναι. Αν μου το είχαν συζητήσει, δεν θα δίσταζα να συμφωνήσω.

Αυτή τη στιγμή, όλοι παραπονιούνται, προπονητές, παίκτες, σύλλογοι, αλλά κανείς δεν θέλει να βρει λύσεις για την υπερβολική χρήση παικτών, την απλοποίηση των αγώνων και την καλύτερη διαχείριση των καλοκαιρινών διακοπών σε ορισμένες περιόδους, χωρίς να συσσωρεύονται νέοι αγώνες. Το πρόβλημα είναι ότι, αν κάποιος προπονητής τα λέει αυτά, δεν πειράζει, αλλά, αν μιλήσει ο Κλοπ, ξεσπάει πανικός και όλοι πρέπει να είναι αντίθετοι, ακόμα κι αν συμφωνούν».