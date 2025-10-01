Τζορτζ Ουεά: Ο «Βασιλιάς της Αφρικής» που «ένωσε» ποδόσφαιρο και πολιτική

Ο Λιβεριανός επιθετικός δεν ήταν απλώς ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής, αλλά και ένα σύμβολο ελπίδας για μια ολόκληρη ήπειρο.

Γεννημένος στις 1/10 το 1966 στη Μονρόβια, ο Ουεά μεγάλωσε σε δύσκολες συνθήκες, αλλά το ταλέντο του δεν μπορούσε να μείνει στο σκοτάδι.

Η ευκαιρία ήρθε όταν βρέθηκε στη Γαλλία για λογαριασμό της Μονακό, υπό τις οδηγίες του Αρσέν Βενγκέρ. Από εκεί βρέθηκε στην Παρί Σεν Ζερμέν και στη συνέχεια μετακόμισε στην Ιταλία και την Μίλαν, όπου καθιερώθηκε ως ένας από τους κορυφαίους επιθετικούς της δεκαετίας του ’90.

Με τη φανέλα των «ροσονέρι», έγραψε ιστορία. Το 1995 κατέκτησε τη Χρυσή Μπάλα, και έγινε ο πρώτος, και ο μοναδικός μέχρι στιγμής, Αφρικανός ποδοσφαιριστής που το καταφέρνει αυτό.

Το γκολ του απέναντι στη Βερόνα, όταν πήρε την μπάλα από την περιοχή της Μίλαν και έτρεξε όλο το γήπεδο πριν βάλει την μπάλα στα δίχτυα, είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά της εποχής.

Πέρα από την ταχύτητα, τη δύναμη και την τεχνική του, ο Ουεά έγινε σύμβολο για κάτι πολύ μεγαλύτερο. Για τους Αφρικανούς, ήταν η απόδειξη ότι τα όνειρα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα.

Ο ίδιος δεν σταμάτησε στο ποδόσφαιρο τα κατορθώματα του. Αφού κρέμασε τα παπούτσια του, αφιερώθηκε στην πατρίδα του. Έκανε πολιτικούς αγώνες για τη Λιβερία και το 2018 έγινε Πρόεδρος της χώρας.

Για αυτόν τον λόγο μέχρι σήμερα είναι ένας θρύλος. Όχι μόνο για τα γκολ του και όλα όσα πέτυχε στην καριέρα του, αλλά γιατί έκανε το ποδόσφαιρο ένα κινητήριο μοχλό ελπίδας και ένωσε δύο «κόσμους».