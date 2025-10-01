Η αγωνία του τερματοφύλακα πριν το… κόρνερ της Άρσεναλ!

Χάρη στις πρωτοποριακές μεθόδους του «μετρ των στημένων» Νικολά Ζοβέ, η Άρσεναλ έχει σκοράρει 36 φορές από εκτελέσεις κόρνερ από το ξεκίνημα της περσινής σεζόν!

Δέκα λεπτά μπροστά στον τηλεοπτικό δέκτη στην τακτική θεωρία. Μετά, ένα τεταρτάκι πρακτική εξάσκηση στο τέλος της προπόνησης, τέσσερις φορές την εβδομάδα. Τελευταία πινελιά, ένα φρεσκάρισμα πέντε λεπτάκια πριν βγουν στο γήπεδο να παίξουν. Κι αυτό είναι όλο. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο.

Η πλειοψηφία των παικτών βαριούνται αφόρητα την προπόνηση στις στατικές φάσεις. Οι περισσότεροι λουφάρουν, τεμπελιάζουν, είναι… αλλού. Το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνει λοιπόν ήταν να τους ιντριγκάρει.

Έφτιαξε ένα μονταρισμένο βίντεο με τις αμυντικές αδυναμίες του επόμενου αντιπάλου της Άρσεναλ. Τις «τρύπες», που είχε βρει. Τα κενά που υπήρχαν. Αλήθεια, τι θα έλεγαν για λίγη εξτρά προπόνηση, ώστε να καταφέρουν να χτυπήσουν στο ψαχνό;

Η προπόνηση του έχει πάντα πρωτοτυπία, ποικιλία, πλάκα. Άλλες φορές ζητάει από τους εκτελεστές να σημαδεύουν με ακρίβεια κώνους που βρίσκονται 30 και 40 μέτρα μακριά. Άλλοτε οι παίκτες είναι δεμένοι μεταξύ τους με λάστιχα. Πολλές φορές η άσκηση δεν έχει καν μπάλα. Ένα ατελείωτο play-book με διαφορετικές κομπίνες, σκριν, αλλαγές θέσεων, τρικ και αυτοματοποιημένες κινήσεις πολλών παικτών σε αντίθετες κατευθύνσεις.

Καλώς ήρθατε στον κόσμο του Νικολά Ζοβέ, του προπονητή στατικών φάσεων της Άρσεναλ, της καλύτερης μεταγραφής του Μίκελ Αρτέτα.

Το ρολόι σημάδευε το 84ο λεπτό στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» και παρά την ασφυκτική πίεση, η Νιούκαστλ κρατούσε το 1-0 με νύχια και με δόντια. Οι παίκτες της ήξεραν όμως βαθιά μέσα τους, ότι δεν είχαν περιθώριο να δώσουν ούτε μισή στατική φάση στον αντίπαλο. Μία πίεση που αποδείχθηκε αφόρητη.

Σε όλο το πρώτο μέρος, οι κανονιέρηδες προσπαθούσαν στις στατικές φάσεις να βγάλουν μία κομπίνα στο πίσω δοκάρι για τον Τροσάρ. Χωρίς αποτέλεσμα. Αυτή τη φορά είπαν να δοκιμάσουν κάτι άλλο.

Ο Ντέκλαν Ράις για πρώτη φορά εκτέλεση το κόρνερ με κοντινή πάσα και μετά από ένα γρήγορο τρίγωνο έγινε ξανά δέκτης της μπάλας. Σε αυτά τα ελάχιστα δευτερόλεπτα η Άρσεναλ είχε καταφέρει να μετακινήσει την αντίπαλη άμυνα, να την βγάλει από την ζώνη ασφάλειας. Η σέντρα με δεξί εσωτερικό φάλτσο ήταν τόσο «γλυκιά», που αρκούσε ένα ακούμπημα από τον Μίκελ Μερίνο με το πίσω μέρος του κεφαλιού του για να την στείλει στο απέναντι πλαϊνό δίχτυ.

Όταν στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων η Άρσεναλ κέρδισε ένα ακόμα κόρνερ, οι οπαδοί της άρχισαν να πανηγυρίζουν πριν την εκτέλεση. Αυτή τη φορά το αριστερό του Μάρτιν Όντενγκααρντ σημάδεψε με εσωτερικό φάλτσο το πρώτο δοκάρι.

Όσο η μπάλα βρισκόταν στον αέρα, επικράτησε ένα οργανωμένο χάος, που έφερε ένα πραγματικό μπουλούκι μπροστά από τον αντίπαλο τερματοφύλακα που πήγε να βγει, αλλά έπεσε πάνω σε ένα ανθρώπινο τείχος.

Ο Γκάμπριελ ήρθε από την πίσω ζώνη με φόρα και με ένα γερό άλμα έβαλε την μπάλα και όλη την άμυνα της Νιούκαστλ, μέσα στα δίχτυα για το 1-2. Κάτι τέτοιες νίκες δίνουν πρωταθλήματα.

Δεν ήταν μία σύμπτωση, ούτε μία τυχαιότητα, αλλά το αποτέλεσμα της δουλειάς του Γάλλου μάγου των στατικών φάσεων των κανονιέρηδων. Από την έναρξη της σεζόν 2023-24 μέχρι σήμερα, η Άρσεναλ έχει σκοράρει 36 φορές στην Premier League από κόρνερ! Η αμέσως επόμενη πιο αποδοτική ομάδα (Τσέλσι) έχει σκοράρει μόλις… 21!

Μόνο φέτος, οι Λονδρέζοι έχουν κερδίσει 45 κόρνερ, τα περισσότερα από κάθε άλλη ομάδα. Από αυτά έχουν προκύψει 18 τελικές προς την αντίπαλη εστία, οι 6 κατέληξαν σε γκολ! Χοντρικά, η Άρσεναλ παίρνει ένα γκολ από κόρνερ σε κάθε αγωνιστική, αυτές είναι εξωφρενικές επιδόσεις που δεν έχουν προηγούμενο στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Τίποτα δεν είναι το ίδιο με πριν. Σε κάθε παιχνίδι οι κομπίνες, η στρατηγική, τα σινιάλα ανανεώνονται, αλλάζουν. Άλλοτε, το δεξί υψωμένο χέρι του εκτελεστή σημαίνει πρώτο δοκάρι, κι άλλοτε δεύτερο. Αν πιάσει την κάλτσα του, τότε όλοι είναι προετοιμασμένοι για κάτι συγκεκριμένο. Αν πιάσει την μύτη του, το ίδιο. Ο υψωμένος ή ο κατεβασμένος αντίχειρας του Ζοβέ στον πάγκο μπορεί να υποδεικνύει αν η εκτέλεση πρέπει να γίνει με εσωτερικό φάλτσο στην εστία, η προς τα έξω. Υπάρχουν κωδικές ονομασίες συστημάτων που πέφτουν στο τραπέζι σε κάθε στατική φάση. Κόκκινο. Πράσινο. Μπλε. Κάθε τι είναι σχεδιασμένο με απόλυτη ακρίβεια, στην εντέλεια.

Ένα δαιδαλώδες concept, που κατάφερε να κάνει τον Ντέκλαν Ράις, ο οποίος δεν είχε εκτελέσει ποτέ κόρνερ στην καριέρα του, να γίνει ο πιο ακριβής εκτελεστής παγκοσμίως και κάνει τους γιγαντόσωμους Γκάμπριελ, Σαλιμπά, Γουάιτ, Καλαφιόρι, Μοσκέρα, Χινκαπιέ, Γκιόκερες, Χάβερτς, Μερίνο (όλοι τους γύρω στο 1.90) να αποτελούν την κορυφαία αεροπορική μονάδα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Ο Αυστριακός συγγραφέας Πέτερ Χάντκε έγραψε στο ιστορικό του βιβλίο για την «αγωνία του τερματοφύλακα πριν από το πέναλτι», αλλά το sequel της ταινίας που γυρίστηκε το 1972 σε σκηνοθεσία του Βιμ Βέντερς, κάλλιστα θα μπορούσε να γυριστεί με πρωταγωνιστές τους παίκτες της Άρσεναλ και να μιλάει για τον φόβο του τερματοφύλακα πριν από κάθε κόρνερ των «κανονιέρηδων».