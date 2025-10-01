Βαλβέρδε: «Έχω αφήσει την ψυχή μου στη Ρεάλ, ποτέ δεν αρνήθηκα να παίξω»

Ο Φεντερίκο Βαλβέρδε απάντησε στα δημοσιεύματα που τον ήθελαν να έχει αρνηθεί τη συμμετοχή του στον αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης με την Καϊράτ Αλμάτι.

Ο Ουρουγουανός χαφ δεν έπαιξε ούτε λεπτό στο Καζακστάν, κάτι που προκάλεσε σενάρια και φήμες στην Ισπανία.

Ο ίδιος, ωστόσο, θέλησε να ξεκαθαρίσει την κατάσταση μέσα από ανάρτησή του στα social media, τονίζοντας πως έχει δώσει τα πάντα για τη «Βασίλισσα».

«Έχω διαβάσει αρκετά άρθρα που προσβάλλουν το πρόσωπό μου. Ξέρω πως έχω κάνει άσχημα παιχνίδια, το αναγνωρίζω. Δεν κρύβομαι και πάντα βάζω τον εαυτό μου μπροστά. Η αλήθεια είναι πως νιώθω στεναχωρημένος. Για μένα μπορεί να ειπωθούν πολλά, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να πει κανείς ότι αρνήθηκα να παίξω. Έχω δώσει τα πάντα και ακόμη περισσότερα για αυτόν τον σύλλογο· έχω αγωνιστεί με κάταγμα, με τραυματισμούς, και ποτέ δεν παραπονέθηκα ούτε ζήτησα ξεκούραση.

Έχω πολύ καλή σχέση με τον προπονητή, η οποία μου δίνει την αυτοπεποίθηση να του εκφράζω ποια είναι η θέση που προτιμώ μέσα στο γήπεδο. Όμως πάντα, πάντα του ξεκαθάριζα ότι είμαι διαθέσιμος να αγωνιστώ οπουδήποτε, σε οποιοδήποτε ταξίδι, σε κάθε παιχνίδι.

Έχω αφήσει την ψυχή μου σε αυτήν την ομάδα και θα συνεχίσω να το κάνω. Ακόμη κι αν κάποιες φορές αυτό δεν αρκεί ή δεν παίζω όπως θα ήθελα, ορκίζομαι στην περηφάνια μου ότι δεν θα τα παρατήσω ποτέ και θα παλεύω μέχρι το τέλος, σε όποια θέση κι αν χρειαστεί να παίξω».