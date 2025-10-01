Βίκτορ Λόπεθ (ρεπόρτερ Θέλτα) στο SDNA: «Καθοριστικό το ιστορικό ματς με τον ΠΑΟΚ»

Λίγες ώρες πριν τη σέντρα στο «Balaidos», ο εξειδικευμένος δημοσιογράφος στα θέματα της Θέλτα, Βίκτορ Λόπεθ (Television de Galicia – Radio Galega), μιλά στο SDNA και αναλύει γιατί το (ιστορικό) παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ αποτελεί κομβικό σταυροδρόμι για τους Γαλιθιάνους.

Στο Βίγκο δοκιμάζεται ο ΠΑΟΚ για την 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ο Δικέφαλος του Βορρά αντιμετωπίζει το βράδυ της Πέμπτης (2/10) την Θέλτα στο «Estadio Abanca-Balaídos».

Λίγες ώρες πριν από τη σέντρα το SDNA επικοινώνησε με τον Ισπανό ρεπόρτερ της Θέλτα, Βίκτορ Λόπεθ με επίκεντρο την αναμέτρηση που έχει σημειολογικό χαρακτήρα για την ομάδα της Γαλικίας.

Πρώτο ευρωπαϊκό ματς - μετά από 8 χρόνια - στο " Balaidos"

«Όλα είναι έτοιμα στο Βίγκο. Η Θέλτα ετοιμάζεται για το πρώτο της εντός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι μετά από οκτώ χρόνια απουσίας από τις διεθνείς διοργανώσεις.

Το ΄Balaidos΄βρίσκεται σε φάση ανακαίνισης και διαθέτει αυτή τη στιγμή μόνο τρεις κερκίδες, ωστόσο η ατμόσφαιρα αναμένεται ξεχωριστή, με θερμή υποδοχή προς την ομάδα».

Αγώνας- σταυροδρόμι

«Η Θέλτα δεν έχει πανηγυρίσει ακόμη νίκη στη σεζόν και βλέπει το ματς απέναντι στον ΠΑΟΚ ως καθοριστικό για να ανατρέψει το κακό ξεκίνημα.

Ο Κλάουντιο Χιράλδες (φωτ.) θα προχωρήσει ξανά σε αρκετές αλλαγές, αν και αναμένεται να στηριχθεί σε ένα έμπειρο αρχικό σχήμα, όπως συνέβη και στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League με τη Στουτγκάρδη».

Ο «καυτός» Μπόρχα Ιγκλέσιας

«Ο ποδοσφαιριστής που βρίσκεται στην καλύτερη φόρμα είναι αναμφίβολα ο Μπόρχα Ιγκλέσιας (φωτ.), ο οποίος έχει σκοράρει σε πέντε συνεχόμενα παιχνίδια και αποτελεί τον «μπροστάρη» της επίθεσης.

Δίπλα του υπάρχουν σημαντικοί διεθνείς της Ισπανίας όπως ο Ιάγκο Άσπας, ο Μάρκος Αλόνσο, ο Όσκαρ Μινγκέθα και ο Μπράιαν Σαραγόθα, που επίσης υπολογίζονται».

Το…τείχος Ράντου και η αχίλλειος πτέρνα

«Η κορυφαία μεταγραφή του καλοκαιριού ήταν ο Ρουμάνος τερματοφύλακας Ιονούτ Ράντου (φωτ.), που βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.

Παρ’ όλα αυτά, η Θέλτα έχει δεχτεί γκολ σε όλα τα παιχνίδια της σεζόν και δυσκολεύεται ιδιαίτερα απέναντι σε αντιπάλους που βασίζονται στη δύναμη. Στα παιχνίδια σώμα με σώμα, η ομάδα του Βίγκο δεν έχει καταφέρει να δείξει την απαιτούμενη σιγουριά».