Οι 16 Έλληνες με τη μεγαλύτερη αξία αγοράς! (πίνακας)

Με αφορμή το γκολ του Χρήστου Τζόλη επί της Αταλάντα για τη League Phase του Champions League, το «transfermarkt.gr» ανέδειξε τη λίστα με τους κορυφαίους διεθνείς ποδοσφαιριστές, όπου ανάμεσά τους συγκαταλέγονται 3+1 που αγωνίζονται ή θα αγωνιστούν σε ομάδες της Stoiximan Super League.

Το δεύτερο γκολ του Χρήστου Τζόλη στο φετινό Champions League εκτόξευσε τη «μετοχή» του στα 30 εκατομμύρια ευρώ και εδραιώθηκε στη 2η θέση πίσω από τον Βαγγέλη Παυλίδη της Μπενφίκα που βρίσκεται εδώ και καιρό στην κορυφή του συγκεκριμένου πίνακα με αξία αγοράς στα 35 εκατ. ευρώ, σύμφωνα πάντα με το «transfermarkt.gr».

Ο 23χρονος winger της Κλαμπ Μπριζ «έριξε» τρίτο τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη της Βόλφσμπουργκ με τιμή στα 25 εκατ. ευρώ, ενώ στα 23 εκτοξεύθηκε η τιμή του Κωνσταντίνου Καρέτσα της Γκενκ. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν ο Φώτης Ιωαννίδης της Σπόρτινγκ και ο Στέφανος Τζίμας της Μπράιτον με αξία αγοράς στα 22 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά τους διεθνείς που κοσμούν τη Stoiximan Super League, πρώτος είναι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας του ΠΑΟΚ με «μετοχή» στα 17 εκατομμύρια ευρώ και ακολουθούν ο Κωνσταντής Τζολάκης στα 15 και ο Χρήστος Μουζακίτης στα 13 εκατ. ευρώ, φορώντας τη φανέλα του Ολυμπιακού. Από την 1η Γενάρη 2026 θα αγωνίζεται στο ελληνικό πρωτάθλημα, επίσης, ο Χρήστος Ζαφείρης ως παίκτης του ΠΑΟΚ -νυν της Σλάβια Πράγας- με αξία αγοράς στα 11 εκατ. ευρώ και συνολικά, ο 14ος πιο «ακριβός» Έλληνας.