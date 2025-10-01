Ριέρα: «Εξαιρετική η ποιότητα της ΑΕΚ αλλά η λέξη "φόβος" δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο μου»

Για τη αναμέτρηση με την ΑΕΚ μίλησε ο προπονητής της Τσέλιε Άλμπερτ Ριέρα ο οποίος στάθηκε στην ποιότητα των παικτών του Μάρκο Νίκολιτς αλλά εξήγησε πως δεν τον ανησυχεί κάτι.

Ο τεχνικός της σλοβενικής ομάδας, τόνισε αρχικά για την πρεμιέρα με την Ένωση για το UEFA Conference League: «Θα ήμουν ενθουσιασμένος με μια απλή νίκη. Θα ήταν ωραία αν δεν δεχτούμε γκολ. Είναι κάτι στο οποίο επικεντρωνόμαστε πολύ φέτος, αλλά χρειάζεται να σκοράρουμε τουλάχιστον ένα γκολ παραπάνω από τον αντίπαλό μας. Θα προσπαθήσουμε να σκοράρουμε όσο το δυνατόν περισσότερο», ενώ στη συνέχεια αναφερόμενος στο γεγονός ότι η ομάδα του πέρυσι έφτασε ως τα προημιτελικά, πρόσθεσε:

«Είμαστε μία χρονιά πιο έμπειροι. Πέρυσι λέγαμε "θα δούμε", φέτος λέμε "διεκδικούμε". Η λέξη "φόβος" δεν υπάρχει στο λεξιλόγιό μου. Ξέρουμε τι θέλουμε και πώς θέλουμε να το πετύχουμε. Σίγουρα θα προσπαθήσουμε να μπούμε στην πρώτη 8άδα, δεν βάζουμε όρια στους εαυτούς μας. Όταν μιλάς πολύ, θέλουν να σε τιμωρήσουν και να αποδείξουν ότι έχεις άδικο. Εγώ είμαι κάποιος που δεν φοβάται τίποτα, και αυτό το μεταδίδω και στα παιδιά. Όταν έχεις καταφέρει κάτι μία φορά, θέλεις να το επαναλάβεις και να το βελτιώσεις. Πρέπει να έχουμε επίγνωση του ποιοι είμαστε, μια σλοβενική ομάδα, αλλά αυτό δεν μας εμποδίζει από το να έχουμε αυτοπεποίθηση».

Όσον αφορά την ΑΕΚ, ο Ισπανός τεχνικός μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τους κιτρινόμαυρους, επισημαίνοντας πάντως ότι δεν φοβάται την ποιότητα τους: «Δεν με ανησυχεί η ποιότητα και η αξία του αντιπάλου. Ναι, η ΑΕΚ έχει μια ομάδα εξαιρετικής ποιότητας, με γρήγορους εξτρέμ και στην επίθεση παίκτες που μπορούν να σκοράρουν χωρίς να έχουν πραγματική ευκαιρία. Οι μονομαχίες θα είναι καθοριστικές και είμαστε έτοιμοι για όλες τις τακτικές τους παραλλαγές».

Ο δεξιός μπακ και αρχηγός της Τσέλιε, Ζαν Κάρνιτσνικ εκπροσώπησε τους παίκτες της σλοβενικής ομάδας στη συνέντευξη Τύπου: «Την περασμένη σεζόν, αυτή η διοργάνωση ήταν κάτι νέο για όλους μας, για τους παίκτες και για τον σύλλογο, αλλά φέτος οι προσδοκίες μας είναι υψηλές. Δείξαμε μέσα από τα προκριματικά ότι μπορούμε να ανταγωνιστούμε ομάδες αυτού του επιπέδου και θα το κάνουμε και αύριο.

Θέλουμε να μπούμε στην πρώτη οκτάδα, στις πρώτες οκτώ ομάδες που περνάνε απευθείας στη νοκ-άουτ φάση. Πάντα μπορούμε να προσπαθούμε για το καλύτερο. Παίζουμε κάθε παιχνίδι για τη νίκη, ανεξάρτητα από τον αντίπαλο, και με κάθε τρεις βαθμούς ερχόμαστε πιο κοντά στην πρώτη θέση. Ξέρουμε τι είδους αντίπαλοι μας περιμένουν, θα πρέπει να είμαστε σε υψηλό επίπεδο, αλλά δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε. Στο Conference League, όλα είναι σε υψηλότερο επίπεδο, από την ποιότητα μέχρι και την προσέλευση και είμαι σίγουρος ότι αύριο όλα θα είναι όπως πρέπει».