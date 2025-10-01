Ηρακλής: Άλλαξε ώρα το παιχνίδι με τον Νέστο Χρυσούπολης

Η αναμέτρηση του Ηρακλή απέναντι στον Νέστο Χρυσούπολης στο Καυτανζόγλειο (5/10) άλλαξε ώρα και θα διεξαχθεί στις 14:00 και όχι στις 16:00, όπως είχε αρχικά οριστεί.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η «Κυανόλευκη» ΠΑΕ:

Η ΠΑΕ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι ο αγώνας της 4ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Super League 2 με αντίπαλο τον Νέστο Χρυσούπολης, που θα διεξαχθεί την Κυριακή στο Καυτανζόγλειο Στάδιο, θα ξεκινήσει στις 14:00 αντί για τις 16:00, όπως είχε αρχικά οριστεί.

Οι τιμές των εισιτηρίων ανά θύρα έχουν ως εξής:

Τα εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα από αύριο 02/10 και μέσω της Ticketmaster, ενώ θα πωλούνται και από τα εκδοτήρια του γηπέδου την ημέρα του αγώνα.

Παράλληλα,την ημέρα του αγώνα θα λειτουργεί στον πρώτο όροφο του Καυτατζογλείου και η αίθουσα Τύπου, από την οποία θα διατίθενται εισιτήρια διαρκείας για τη φετινή αγωνιστική περίοδο.

Επιπλέον, ενημερώνουμε τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας που τα έχουν προμηθευτεί ηλεκτρονικά και έχουν λάβει μέσω e-mail QR code, ότι θα τους αποσταλεί εκ νέου καινούργιο e-mail με νέο QR code, ώστε να μην παρουσιαστούν προβλήματα κατά την είσοδό τους στο γήπεδο.

Για τους φιλάθλους που έχουν προμηθευτεί εισιτήριο διαρκείας και το κατέχουν ΜΟΝΟ σε μορφή κάρτας και όχι σε ηλεκτρονική μορφή, δεν χρειάζεται κάποια αλλαγή.

Καλούμε τον κόσμο του Ηρακλή να δώσει δυναμικό «παρών» και να στηρίξει την ομάδα μας σε ακόμη μία σημαντική αναμέτρηση.