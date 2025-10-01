«Θέλει τον Έμερι η Αλ Ιτιχάντ»

Μια είδηση βγήκε γύρω από το μέλλον του Ουνάι Έμερι, καθώς σύμφωνα με την Arriyadiyah, ο τεχνικός της Άστον Βίλα βρίσκεται στη λίστα της Αλ Ιτιχάντ για τον νέο προπονητή της ομάδας.

Ο σύλλογος της Σαουδικής Αραβίας απέλυσε τον Λοράν Μπλαν και αναζητά νέο τεχνικό με πρώτο στόχο τον Γιούργκεν Κλοπ.

Παράλληλα, στη λίστα βρίσκονται και ονόματα όπως οι Τσάβι, Σπαλέτι και Κονσεϊσάο, με τον Έμερι να ξεχωρίζει όμως αναφέρει το δημοσίευμα.

Παραμένει αμφίβολο αν ο Ισπανός θα άφηνε την Premier League για τη Σαουδική Αραβία, όμως το γεγονός ότι βρίσκεται σε αυτήν την λίστα δείχνει πως το ενδιαφέρον είναι έντονο και εν συνεχεία το δημοσίευμα τονίζει πως θα γίνει και η κρούση της ομάδας αυτές τις ημέρες.