ΑΕΚ: Οι σκέψεις Νίκολιτς και η… σημαντικότητα της ευρωπαϊκής πρεμιέρας

Με προπόνηση στο Stadion Z’dežele ολοκληρωσε την προετοιμασία της η ΑΕΚ και πλέον είναι έτοιμη να πέσει στη… μάχη του UEFA Conference League, αντιμετωπίζοντας την Τσέλιε στη Σλοβενία (Πέμπτη 2/10, σέντρα στις 22:00 - Cosmote Sport 5 HD).

Πρόκειται για μια αναμέτρηση ιδιαίτερα σημαντική, καθώς μπορεί να παίξει ρόλο στην εξέλιξη της διοργάνωσης. Η Ένωση, με βάση το πρόγραμμα και τη δυναμικότητα των αντιπάλων στη League Phase μπορεί να έχει ως στόχο την είσοδο στην πρώτη οκτάδα που θα της δώσει (και) τη δυνατότητα της απευθείας συμμετοχής στους «16». Μην ξεχνάμε πως η ΑΕΚ, μετά την απαιτητική πρεμιέρα στο Τσέλιε, θα έχει μπροστά της δυο εντός έδρας παιχνίδια με Αμπερντίν και Σάμροκ Ρόβερς, τα οποία αν τα πάρει - και έχει εξασφαλίσει και ένα θετικό αποτέλεσμα στη Σλοβενία - θα έχει κάνει ήδη τη μισή… δουλειά.

Όλα αυτά βεβαίως για τον Μάρκο Νίκολιτς φαντάζουν μακρινά. Ο Σέρβος τεχνικός, κοιτά αποκλειστικά και μόνο την Τσέλιε που είναι ένας άκρως υπολογίσιμος αντίπαλος, κάτι που επισήμανε και στις δηλώσεις που παραχώρησε λέγοντας μεταξύ άλλων «Έχουν ιδιαίτερο τρόπο παιχνιδιού. Κάποιες φορές είναι δυσάρεστος για τον αντίπαλο. Είναι καλοί με τη μπάλα και το τρανζίνσιον, εμείς είμαστε έτοιμοι και ήρθαμε για το αποτέλεσμα». Η ομάδα απο την Σλοβενία, που έχει στον πάγκο της τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού Άλμπερτ Ριέρα και παίζει ένα ποδόσφαιρο που την κάνει να ξεχωρίζει, πέρυσι έφτασε στους 8 του Conference League ενώ φέτος, έχει ξεκινήσει εξαιρετικά τη σεζόν όντας αήττητη (και πρωτοπόρος) στο πρωτάθλημα με 9 νίκες και 1 ισοπαλία στις δέκα πρώτες αγωνιστικές.

Αήττητη βέβαια είναι και η ΑΕΚ που τρέχει σερί 13 αγώνων χωρίς να έχει χάσει και είναι δεδομένο πως αν βγάλει την ίδια συγκέντρωση, την ίδια αποφασιστικότητα και την ίδια συνέπεια στο πλάνο που μας έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα, τότε μπορεί να φύγει με το θετικό αποτέλεσμα από το Τσέλιε. Εκεί όπου θα έχει μάλιστα, τη συμπαράσταση και του κόσμου της καθώς πάνω από 1.650 Ενωσίτες αναμένεται να δώσουν δυναμικό παρών στο Stadion Z’dežele. Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, ο Μάρκο Νίκολιτς, δεν μπορεί να υπολογίζει στους ανέτοιμους Ζίνι-Περέιρα με τον πρώτο θυμίζουμε να αναμένεται να επιστρέψει στη δράση μετά τη διακοπή...

Αντίθετα, ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, πλέον είναι διαθέσιμος, ταξίδεψε μάλιστα με την υπόλοιπη αποστολή στη Σλοβενία και μένει να δούμε τον βαθμό ετοιμότητας του, μετά τον τραυματισμό που αντιμετώπισε (και ξεπέρασε) και το κατά ποσό θα είναι στις τελικές επιλογές του προπονητή για την 20άδα.

Όσον αφορά τα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς, υπάρχουν θέσεις στην ενδεκάδα που έχουν κλειδώσει, υπάρχουν και άλλες όμως, που παραμένουν ανοιχτές. Πάμε να δούμε αναλυτικά. Ο Στρακόσα θα είναι στα δοκάρια, οι Μουκουντί-Φιλίπε Ρέλβας στην άμυνα, ο Ρότα δεξιά κι ένας εκ των Πήλιου ή Πενράις αριστερά. Στον άξονα, το δίδυμο Μαρίν-Πινέδα φαίνεται πως έχει το προβάδισμα, με τον Γκρούγιτς όμως επίσης να διεκδικεί θέση, ενώ Ελίασον και Κουτέσα αναμένεται να αγωνιστούν στα άκρα της μεσοεπιθετικής γραμμής δεξιά και αριστερά αντίστοιχα. Ο Κοϊτά, είναι φαβορί για να ξεκινήσει στο δέκα με τον Γιόβιτς ή τον Πιερό στην επίθεση, ενώ θέση πίσω από τον επιθετικό διεκδικεί και ο Μάνταλος, λόγω της εξαιρετικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται.

Δείτε φωτογραφίες από την τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ: