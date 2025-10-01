Η Πέμπτη των… Ελλήνων στην Ευρώπη!

Η τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Σούπερ Πέμπτη, η πρώτη από τις… πολλές φέτος (δείτε σχετικά το καλεντάρι που είχα φτιάξει πριν καιρό) που παίζουν το ίδιο βράδυ στην Ευρώπη και ο Παναθηναϊκός, και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Εχει και… Ευρωλίγκα (με Ρεάλ – Ολυμπιακός), όρεξη να έχετε…

Στις 19:45 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ την Γκόου Αχέντ Ίγκλς για το Europa League, με μετάδοση από το Cosmote Sport 3 σε περιγραφή Μιχάλη Τσόχου, σχόλιο Βασίλη Σαμπράκου και ρεπορτάζ Αποστόλη Πάνου και Έλενας Παπαδοπούλου.

Στις 22:00 ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στο «Μπαλαΐδος» του Βίγκο ενάντια στη Θέλτα για το Europa League, με τον αγώνα να έχει… διπλή μετάδοση. Από τον ΑΝΤ1 σε περιγραφή Μανώλη Σφακάκη και Αλέξη Σπυρόπουλο - και ρεπορτάζ Θωμά Μίχου. Κι από το Cosmote Sport 4 σε περιγραφή Κώστα Ψάρρα και ρεπορτάζ Μιχάλη Μελισσίδη.

Στις 22:00 παίζει και η ΑΕΚ, στη Σλοβενία ενάντια στην Τσέλιε στην πρεμιέρα της league phase του Conference League, με μετάδοση από το Cosmote Sport 5 σε περιγραφή Σωτήρη Κωσταβάρα και ρεπορτάζ Πάνου Μάλαμα.

Και ο ΑΝΤ1 και η Cosmote TV θα έχουν pre και post game εκπομπές ενώ κάλυψη θα υπάρξει και στο «Λεπτό προς λεπτό» του Cosmote Sport 1 και στο «European Football Show – Greek Edition» του Cosmote Sport 2, σε σχολιασμό Τόλη Χριστοφοράκη.

Μιντιάρχης