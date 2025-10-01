Απίστευτο: Παίκτης στη Γ' Εθνική τέθηκε νοκ άουτ στην προπόνηση από δάγκωμα οχιάς!

Σοκ για τον κεντρικό αμυντικό του Αστέρα Σταυρού, ο οποίος δέχτηκε δάγκωμα από οχιά ενώ βρισκόταν στην προπόνηση της ομάδας του, που συμμετέχει στη Γ' Εθνική.

Αναστάτωση προκλήθηκε στις τάξεις του Αστέρα Σταυρού λίγες ώρες πριν την κρίσιμη αναμέτρηση με τον Θεσπρωτό για την 3η αγωνιστική του 3ου ομίλου της Γ΄ Εθνικής.

Ο βασικός κεντρικός αμυντικός της ομάδας, Νίκος Μόσχος, υπέστη δάγκωμα από οχιά -όπως αναφέρει το "Lamiasports"- την ώρα που έκανε χρήση των βρυσών στο γήπεδο του Φραντζή, όπου διεξάγεται η προετοιμασία του Αστέρα προκειμένου να προστατευτεί ο αγωνιστικός χώρος στο Σταυρό.

Το επιτελείο της ομάδας αντέδρασε άμεσα, με αποτέλεσμα ο ποδοσφαιριστής να μεταφερθεί γρήγορα στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, όπου του χορηγήθηκε το απαραίτητο αντίδοτο για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Αυτό σημαίνει πως ο Μόσχος θα απουσιάσει από την αυριανή (Τετάρτη 1/10) αναμέτρηση με τον Θεσπρωτό, αλλά αυτό έχει μικρή σημασία μπροστά στην υγεία του ποδοσφαιριστή.

