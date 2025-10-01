Οι Νέοι του Ολυμπιακού... άλωσαν το Λονδίνο και με εξαιρετική εμφάνιση νίκησαν με 1-2 την Κ19 της Άρσεναλ συνεχίζοντας με το απόλυτο στην League Phase του UEFA Youth League, μετά το 4-0 στην πρεμιέρα απέναντι την Πάφο!

Οι Πειραιώτες ξεκίνησαν καλά το παιχνίδι, έχοντας την κατοχή και την κυκλοφορία της μπάλας στα πρώτα λεπτά. Στο 11ο λεπτό ήρθε και η πρώτη καλή στιγμή για την ομάδα του Γιώργου Σίμου, με το σουτ του Αλαφάκη να κοντράρει στα σώματα. Δυο λεπτά μετά οι Άγγλοι... απάντησαν με την προσπάθεια του Τόμπσον να περνάει άουτ. Η Άρσεναλ μείνε με δέκα παίκτες στο 15', καθώς ο Κόπλεϊ είδε την απευθείας κόκκινη κάρτα του διαιτητή της αναμέτρησης για σκληρό μαρκάρισμα πάνω στον Λιατσικούρα. Οι Νέοι του Ολυμπιακού κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ στο 20' με ωραίο τελείωμα του Κορτές για το 0-1 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς! Στο 24' ο Φίλης έπιασε το δυνατό σουτ, αλλά δεν κατάφερε να βρει δίχτυα.

Στη συνέχεια οι Λονδρέζοι προσπάθησαν να πάρουν μέτρα στο γήπεδο και να απειλήσουν την εστία του Καμπαγιοβάνη με σκοπό να βρουν το γκολ της ισοφάρισης. Οι «ερυθρόλευκοι» αμύνονταν όμως εξαιρετικά και τελικά στο 37' βρήκαν και δεύτερο τέρμα με τον Φίλη, διαμορφώνοντας το 0-2 πριν την ανάπαυλα του ημιχρόνου! Τρία λεπτά αργότερα η ελληνική ομάδα είχε νέα καλή στιγμή για τρίτο τέρμα με τον Κορτές, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Στο 42' ο Ρολάκης είχε σημαντική ευκαιρία για το 0-3, όμως ο Πόρτερ απέκρουσε εντυπωσιακά τη μπάλα. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων η Άρσεναλ είχε την τελευταία της ευκαιρία στο πρώτο μέρος για να μειώσει, αλλά το σουτ που επιχείρησε ο Άνους δεν ανησύχησε τον Καμπαγιοβάνη.

Η πρώτη καλή στιγμή στο δεύτερο μέρος ανήκε στην Άρσεναλ, με τον Ντουτζιάκ στο 47' να πιάνει το σουτ και την μπάλα να καταλήγει άουτ. Τέσσερα λεπτά αργότερα η προσπάθεια του Μπέιλι-Τζότζεφ δεν βρήκε τον στόχο για τους γηπεδούχους. Οι «κανονιέρηδες» ήταν αρκετά πιο επικίνδυνοι στο δεύτερο ημίχρονο και στο 58' έφτασαν πολύ κοντά στο 1-2, αλλά ο Καμπαγιοβάνης απέκρουσε σωτήρια. Η πρώτη τελική του Ολυμπιακού στο δεύτερο μέρος ήρθε στο 64' με το μακρινό σουτ του Λιατσικούρα να αποκρούεται από τον πορτιέρε των Άγγλων.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν την πίεση προκειμένου να βρουν ένα γκολ που θα τους έβαζε ξανά στο παιχνίδι και στο 73' είχαν καλή στιγμή με τον Μπέιλι-Τζότζεφ να μην εύστοχος από πλεονεκτική θέση. Τρία λεπτά μετά οι Πειραιώτες... απάντησαν με το σουτ του Βασιλακόπουλου να αποκρούεται από τον πορτιέρε των «κανονιέρηδων». Στο 82' ο Ολυμπιακός είχε νέα καλή στιγμή για να βρει ένα τρίτο γκολ με τον Βασιλακόπουλο, αλλά ο Πόρτερ είπε ξανά «όχι». Ένα λεπτό αργότερα η Άρσεναλ κατάφερε να μειώσει το σκορ σε 1-2 με ωραία προσπάθεια του Ογκουνάικε και να μπει ξανά στο ματς. Στις καθυστερήσεις του αγώνα ο τερματοφύλακας των «ερυθρόλευκων» απέκρουσε δύσκολα την εκτέλεση φάουλ του Κλαρκ και έδωσε την νίκη στην ομάδα του μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς!

Στην τρίτη αγωνιστική της League Phase του UEFA Youth League, οι Νέοι του Ολυμπιακού θα αντιμετωπίσουν την Κ19 της Μπαρτσελόνα στην Ισπανία σε μία ιστορική αναμέτρηση με μεγάλο ενδιαφέρον!

Άρσεναλ (Μαξ Πόρτερ): Πόρτερ, Χάμιλ, Σάλμον, Κλαρκ, Ουάσινγκτον, Ντούντζιακ, Ιμπραχίμ, Κόπλεϊ, Μπέιλι-Τζόζεφ, Τόμπσον, Άννους.

Ολυμπιακός (Γιώργος Σίμος): Καμπαγιοβάνης, Αλαφάκης, Ρολάκης, Μίλισιτς, Καρκατσάλης, Θεοδωρίδης, Χάμζα, Κότσαλος, Φίλης, Λιατσικούρας, Κορτές.

Το πλήρες πρόγραμμα του Ολυμπιακού στην League Phase του UEFA Youth League:

Ολυμπιακός – Πάφος 4-0

Άρσεναλ – Ολυμπιακός 1-2

21 Οκτωβρίου: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός

4 Νοεμβρίου: Ολυμπιακός – Αϊντχόβεν

26 Νοεμβρίου: Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης

9 Δεκεμβρίου: Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός