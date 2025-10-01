Ηλιούπολη: Νέος προπονητής ο Μπαδήμας

Ντεμπούτο για δύο νέους προπονητές στην αναμέτρηση της Ηλιούπολης με το Αιγάλεω το Σάββατο (4/10).

Μετά το "Σίτι" που ανακοίνωσε τον Κώστα Βελιτζέλο για τον πάγκο του, ήταν σειρά της Ηλιούπολης να δώσει τα κλειδιά της ομάδας στον Νίκο Μπαδήμα, με τον οποίο θα επιχειρήσει να κάνει το restart, μετά το πολύ άσχημο ξεκίνημά της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Ηλιούπολη ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Νίκο Μπαδήμα, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία του συλλόγου.

Ο έμπειρος τεχνικός έχει διατελέσει προπονητής του Εργοτέλη, της Κοζάνης, της ΜΑΡΚΟ και του ΠΑΣ Γιάννινα. Ο κύριος Μπαδήμας, θα πλαισιώνεται από το εξής τεχνικό επιτελείο, το οποίο αποτελείται από τον γυμναστή Γιώργο Κουδούνη, τον προπονητή τερματοφυλάκων Χρήστο Σίτο και τον φυσιοθεραπευτή Θανάση Μάνικα.

Καλωσορίζουμε τον Νίκο Μπαδήμα στην οικογένεια της Ηλιούπολης και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο του.