ΠΑΟΚ Β: Πρώτη κλήση στην Εθνική ανδρών της Εσθονίας για τον Μούστμα

Ο Κάρελ Μούστμα του ΠΑΟΚ Β, κλήθηκε για πρώτη φορά στην Εθνική ανδρών της Εσθονίας για τα προκριματικά του Mουντιάλ απέναντι σε Ιταλία και Μολδαβία.

Ο Εσθονός φορ «άνοιξε» λογαριασμό με τον Δικέφαλο στους Ζωσιμάδες των Ιωαννίνων, με τις εμφανίσεις του με τον ΠΑΟΚ Β να του δίνουν το... εισιτήριο για την Εθνική.

Μάλιστα, αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Μούστμα βρίσκεται μεταξύ των κλήσεων της Εθνικής ανδρών της χώρας, παρότι γεννημένος το 2005. Ο παίκτης του ΠΑΟΚ Β μετράει 8 συμμετοχές και 1 γκολ με την Κ21 της Εσθονίας, ενώ με την Κ19 έχει καταγράψει 14 συμμετοχές και ένα τέρμα.

Οι Εσθονοί υποδέχονται στο Ταλίν την ισχυρή Ιταλία στις 11 Οκτωβρίου (21:45), ενώ τρία βράδια αργότερα, στο ίδιο γήπεδο θα αντιμετωπίσουν την Μολδαβία (14/10 19:00), έχοντας ελάχιστες έως μηδαμινές ελπίδες πρόκρισης στην τελική φάση του ερχόμενου καλοκαιριού.

Έτσι, ο Κάρελ Μούστμα θα απουσιάσει από τον αγώνα του ΠΑΟΚ Β στην Καβάλα απέναντι στην ομώνυμη ομάδα για την 5η αγωνιστική της Super League 2 το επόμενο Σαββατοκύριακο (11-12/10).