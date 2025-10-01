Κουβεντίδης: «Θα προστατεύσουμε την ομάδα και την ενότητα - Στο τέλος θα πάρει ο καθένας αυτό που αξίζει»

Σαφές μήνυμα από πλευράς ΠΑΟΚ και Γιώργου Κουβεντίδη, απέναντι σε εκείνους που «καλλιεργούν» και επενδύουν πάνω στην τοξικότητα και το διχασμό: «Θα προστατεύσουμε την ομάδα και την ενότητα».

Με μία φωτογραφία του Χρήστου Ζαφείρη, με αφορμή τα τελευταία δημοσιεύματα που αφορούν τον Έλληνα χαφ και το καθεστώς απόκτησής του από τον ΠΑΟΚ, ο Γιώργος Κουβεντίδης πήρε «θέση» στέλνοντας μήνυμα προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει:

«Σ' αυτούς, που καλλιεργούν την τοξικότητα και το διχασμό, επενδύουν σε αρνητικά αποτελέσματα και στην εύλογη δυσαρέσκεια, που αυτά προκαλούν στον κόσμο, και προσπαθούν να δημιουργήσουν "καταστάσεις", χρησιμοποιώντας παραμύθια χωρίς δράκο (και χωρίς μέτρο) για να πετύχουν τους (γνωστούς) σκοπούς τους , το μήνυμα είναι ένα. Σας πήρε χαμπάρι κι ο τελευταίος... Θα προστατεύσουμε την ομάδα και την ενότητα, όσο δεν πάει και στο τέλος θα πάρει ο καθένας αυτό που αξίζει. Και αυτή η ομάδα, αλλά και όλος αυτός ο κόσμος που την αγαπά, αξίζουν πολλά...»