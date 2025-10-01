Άρης: Μέρος της προπόνησης ο Γένσεν

Το σημερινό πρόγραμμα επικεντρώθηκε στο κομμάτι της τακτικής - Ο Φρέντρικ Γένσεν ακολούθησε μέρος του προγράμματος, ο Μιγκέλ Αλφαρέλα έκανε ατομικό

Αναλυτικά η ενημέρωση της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ:

"Οι ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ προπονήθηκαν το πρωί της Τετάρτης στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο ενόψει της αναμέτρησης με τον Ο.Φ.Η. στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» (04/10, 18:00), στο πλαίσιο της 6ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος «Stoiximan Super League».

Στο σημερινό πρόγραμμα, που επικεντρώθηκε στο κομμάτι της τακτικής, ο Φρέντρικ Γένσεν ακολούθησε μέρος του προγράμματος, ο Μιγκέλ Αλφαρέλα έκανε ατομικό, ενώ οι Ούρος Ράτσιτς, Χαμζά Μεντίλ και Κάρλες Πέρεθ έκαναν θεραπεία.

Αύριο, Πέμπτη, θα ακολουθηθεί το ίδιο πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας (πρωινή προπόνηση στο «Δασυγένειο»)."