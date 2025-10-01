Δυναμική παρουσία ο κόσμος της ΑΕΚ στη Σλοβενία: Πάνω από 1.650 Ενωσίτες στις εξέδρες

Ο κόσμος της ΑΕΚ αναμένεται να δώσει δυναμικό παρών στη Σλοβενία στο ματς της Πέμπτης (2/10) με την Τσέλιε για την πρεμιέρα του UEFA Conference League.

Οπως έγινε γνωστό, έχουν πουληθεί πάνω από 1650 εισιτήρια στους Ενωσίτες και πλέον, είναι sold out η κερκίδα των φιλοξενούμενων στο Stadion Z’dežele όπου θα διεξαχθεί το ματς.

Από εκεί και πέρα η ΠΑΕ ΑΕΚ γνωστοποίησε τη διαδικασία εισόδου φιλάθλων της ομάδας στο γήπεδο.

Αναλυτικά η σχετική ενημέρωση:

Στον αγώνα της πρεμιέρας της League Phase του UEFA Conference League απέναντι στην NK Celje, η ομάδα μας θα έχει τη δυναμική συμπαράσταση των φιλάθλων της, οι οποίοι εξάντλησαν όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια για τη θύρα των φιλοξενούμενων.



Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους φίλους της ΑΕΚ που έχουν προμηθευτεί εισιτήριο για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, ότι η είσοδός τους στο γήπεδο θα γίνει με συγκεκριμένο τρόπο. Οι φίλαθλοι μας θα πρέπει να συγκεντρωθούν από τις 17.30 σε προκαθορισμένο σημείο συνάντησης που βρίσκεται κοντά στο γήπεδο και όλοι μαζί στις 19.00 να ξεκινήσουν την πορεία τους προς το γήπεδο, συνοδεία της Αστυνομίας.



Επίσης, έπειτα από το τέλος του αγώνα οι φίλοι της ΑΕΚ θα πρέπει να παραμείνουν στις θέσεις τους και να αποχωρήσουν έπειτα από υπόδειξη των Αρχών, κατευθυνόμενοι και πάλι προς το σημείο συνάντησης.



Meeting Point : https://maps.app.goo.gl/rR75mCK74LtUKAjdA







Θα θέλαμε να σας τονίσουμε για ακόμη μια φορά πόσο σημαντική είναι η παρουσία σας στο πλευρό της ομάδας, για τους παίκτες και το τεχνικό μας επιτελείο. Και, παράλληλα, να σας ζητήσουμε να υπερασπιστείτε και να διαφυλάξετε από το δικαίωμα, υπενθυμίζοντας ότι η ομάδα μας έχει δεχθεί ήδη τιμωρίες και ταυτόχρονα είναι υπότροπή.



Είναι απόλυτη ανάγκη για συνεργασία με τις τοπικές Αρχές Ασφαλείας και την ασφάλεια του γηπέδου και ανταπόκριση στις οδηγίες τους. Ακόμη περισσότερο είναι ανάγκη να προστατέψουμε την έδρα μας αποφεύγοντας εντελώς αχρείαστες ενέργειες που δεν βοηθούν σε τίποτα την ΑΕΚ και μόνο στρέφονται ενάντια στο συμφέρον της.



Η ομάδα σας χρειάζεται κοντά της όλους και σε όλα τα παιχνίδια.