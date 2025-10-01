Ιγκλέσιας: «Πρέπει να το απολαύσουμε... υποφέροντας κόντρα στον ΠΑΟΚ»

Η Θέλτα επέστρεψε μετά από οκτώ χρόνια στην Ευρώπη, με τον επιθετικό της ομάδας, Μπόρχα Ιγκλέσιας, να σχολιάζει πως πρέπει να το απολαύσουν.... υποφέροντας απέναντι στον ΠΑΟΚ - Αποστολή στην Ισπανία

Όπως και ο Κλαούντιο Χιράλντες, στην ίδια... κατεύθυνση και οι δηλώσεις του βασικού «κανονιού» της αντιπάλου του Δικεφάλου, με τον Ιγκλέσιας να σχολιάζει την αναμέτρηση-γιορτή για την πόλη, με τη Θέλτα να επιστρέφει μετά από οκτώ χρόνια στα ευρωπαϊκά σαλόνια, σε έναν αγώνα που, όπως ανέφερε, θα... υποφέρουν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μπόρχα Ιγκλέσιας στην συνέντευξη Τύπου της Θέλτα:

Για το αν η Θέλτα είναι εξαρτημένη από τα γκολ του: «Δεν ισχύει αυτή η εξάρτηση από εμένα, δεν βάζω μόνο εγώ γκολ και όταν σκοράρω... σκοράρει όλη η ομάδα, όχι εγώ. Συμβαίνει να βάζω τώρα εγώ τα γκολ, μπορεί να έρθει μια περίοδο που θα βάζει άλλος. Στόχος μας είναι να φτιάξουμε φάσεις και θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο πως γίνουμε καλύτερα. Να είμαστε πιο δυναμικοί κοντά στην αντίπαλή περιοχή.

Για το πως βλέπει την επιστροφή στην Ευρώπη στο Μπαλαΐδος: «Είναι πολλά παιδιά από την περιοχή από την Γαλικία στην ομάδα και πραγματικά θα έχουμε μια ωραία στιγμή. Πρέπει να δείξουμε έτοιμοι για αυτό και να είμαστε ανταγωνιστικοί, να χαρούμε τον αγώνα και να δώσουμε χαρά στον κόσμο».

Για τους καινούργιους παίκτες και για το δύσκολο πρόγραμμα: «Νομίζω είναι συνηθισμένοι σε αυτές τις συνθήκες. Γίνεται τεράστια προσπάθεια από όλους μας κάθε μέρα για να είμαστε έτοιμοι σε κάθε αγώνα. Θέλουμε να είμαστε όσο καλύτεροι γίνεται και πιστεύω ότι θα βελτιωθούμε. Πιθανόν στην προπόνηση εγώ να σκοράρω λιγότερο από ότι στον αγώνα! Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν καμιά φορά. Το περίεργο είναι πως στην προπόνηση μπορείς να σουτάρεις 30 φορές και να βάλεις 25 γκολ αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα βάλεις γκολ στον αγώνα. Ελπίζω να σκοράρω κόντρα στον ΠΑΟΚ».

Για το πως είναι το κλίμα στα αποδυτήρια: «Υπάρχει μια ανησυχία, αλλά πιστεύουμε ότι η δουλειά θα μας οδηγήσει στα καλά αποτελέσματα. Το κλίμα είναι πολύ καλά παρά τα αρνητικά αποτελέσματα και είμαστε ενωμένοι για να ξεπεράσουμε αυτή την δύσκολη κατάσταση».

Για την ανάλυση του ΠΑΟΚ και τα σημεία που χρειάζονται προσοχή: «Ο ΠΑΟΚ είναι μια καλή ομάδα, γνωρίζουμε ότι είναι καλός στο build up αλλά αυτό που μας λέει ο προπονητής είναι να επικεντρωθούμε στην δική μας απόδοση. Πρέπει να αποφύγουμε τα λάθη και να μην δώσουμε ευκαιρίες στον ΠΑΟΚ. Προσπαθώ να αναλύω και εγώ τον κάθε αντίπαλο, αλλά αυτό που κάνω κυρίως είναι να διευκολύνω τους συμπαίκτες μου, να τους απελευθερώσω και να βρουν χώρους, είτε για να σκοράρουν, είτε για να σκοράρω εγώ. Πρέπει να απολαύσουμε... υποφέροντας κόντρα στον ΠΑΟΚ!».

