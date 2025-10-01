Το VAR δεν είναι παραβάν κι αν ο Ζαμπαλάς δεν είδε, τότε δεν μπορεί...

Όταν ο Ζαμπαλάς παραδέχεται «δεν είδα» με δέκα κάμερες μπροστά του, είναι σα να λέει ότι δεν μπορεί. Άρα, τι κάνει εκεί; Γράφει ο Χρήστος Σταθόπουλος.

Ο κανονισμός είναι ξεκάθαρος: όταν η μπάλα βρίσκει πρώτα σε άλλο σημείο του σώματος και μετά στο χέρι, δεν υπάρχει πέναλτι. Ο Βαλέρι το θύμισε στον Ζαμπαλά, ρωτώντας τον γιατί έστειλε τον Τσακαλίδη να δει ξανά τη φάση. Και η απάντηση που ακούστηκε ήταν η φράση–σταθμός: «Δεν είδα ότι υπήρξε διπλή επαφή».

Μα πώς γίνεται; Όταν έχεις μπροστά σου όλες τις κάμερες, όλα τα replay, όλη την τεχνολογία, να λες «δεν είδα»; Αυτό δεν είναι απάντηση, είναι ομολογία ανικανότητας. Σαν να κάθεσαι μπροστά σε έναν πίνακα με λύσεις και να λες πως δεν μπορείς να βρεις το αποτέλεσμα. Το VAR είναι τα μάτια του ποδοσφαίρου. Αν ο ίδιος ο χειριστής δηλώνει τυφλός, τότε ποιος ακριβώς βλέπει;

Και τα ερωτήματα πέφτουν βροχή: πώς γίνεται με όλες τις κάμερες στη διάθεση του VAR να μη βλέπει; Αν δεν μπορεί να ξεχωρίσει μια απλή διπλή επαφή, τι κάνει εκεί; Όταν ο κανονισμός είναι ξεκάθαρος, γιατί δεν εφαρμόστηκε; Πώς προστατεύεται το ποδόσφαιρο από τέτοιες... γκαβομάρες (στην πιο light εκδοχή) και ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη;

Η δικαιολογία «δεν είδα» είναι σαν να παραδέχεσαι ότι εγκαταλείπεις. Ότι σηκώνεις τα χέρια ψηλά, την ώρα που κρίνεται η αξιοπιστία ενός ολόκληρου πρωταθλήματος.

Και δεν είναι μόνο ο Ζαμπαλάς. Στο Καραϊσκάκη το VAR κατέρρευσε για 17 λεπτά επειδή μαύρισαν οι οθόνες. Η εταιρεία που πληρώνεται 3 εκατομμύρια τον χρόνο ακόμα δεν έχει εξηγήσει τι συνέβη, ενώ το πρόβλημα ξεκίνησε από τα πρώτα λεπτά. Ο Λεβαδειακός ισοφάρισε και το γκολ μέτρησε χωρίς VAR. Αν ο Τσικίνιο δεν πετύχαινε το νικητήριο γκολ, θα μιλούσαμε για καθαρή αλλοίωση αποτελέσματος.

Κι εδώ έρχεται κι άλλο ερώτημα: μήπως τελικά δεν φταίνε μόνο οι διαιτητές και οι VARίστες; Μήπως ευθύνη έχουν κι εκείνοι που επιλέγουν ποιοι θα σφυρίξουν και ποιοι θα κάθονται μπροστά στις οθόνες;

Το VAR δεν φτιάχτηκε για να παίζουμε «κρυφτό» πίσω από παραβάν. Φτιάχτηκε για να φωτίζει την αλήθεια του παιχνιδιού. Ας σοβαρευτούμε.

Προς το παρόν ο Ζαμπαλάς έμεινε εκτός. Αλλά η ζημιά έγινε. Στο ποδόσφαιρο, όταν το «δεν είδα» ακούγεται από τον άνθρωπο που έχει δέκα κάμερες μπροστά του, είναι σαν να λέει «δεν μπορώ». Και τότε, το πρόβλημα δεν είναι απλά ένα λάθος, είναι συστημικό, είναι βαθύ, είναι παραίτηση με υπογραφή.