Θέλτα: Διαθέσιμος ο Στάρφελτ για ΠΑΟΚ - «Ερωτηματικό» οι Ρίστιτς και Καρέιρα

Ο στόπερ της Θέλτα, Καρλ Στάρφελτ, αποθεραπεύτηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα και δηλώνει «παρών» ενόψει ΠΑΟΚ (2/10 22:00), αμφίβολοι παραμένουν οι Ρίστιτς και Καρέιρα - Αποστολή στην Ισπανία

Τα προβλήματα απουσιών «ταλανίζουν» την ομάδα του Βίγκο, η οποία έκανε την τελευταία της «πρόβα» σήμερα (1/10) το πρωί και είδε τον Σουηδό κεντρικό αμυντικό να παίρνει το «όκευ» από τους γιατρούς και να βρίσκεται στα πλάνα του Χιράλδες ενόψει του αγώνα με τους Θεσσαλονικείς.

Αντίθετα, ερωτηματικό παραμένει η κατάσταση των Ρίστιτς και Καρέιρα, με τα τοπικά ΜΜΕ να αναφέρουν πως δεν θα βρίσκονται στην αυριανή αποστολή των Γαλιθιάνων.

O Σέρτζιο Καρέιρα που αγωνίζεται ως δεξί μπακ, έχει απουσιάσει τόσο από το παιχνίδι της Γερμανίας απέναντι στη Στουτγκάρδη, όσο και στο πιο πρόσφατο παιχνίδι της Θέλτα στο πρωτάθλημα απέναντι στην Έλτσε.

Από πλευράς του, ο αριστερός οπισθοφύλακας, Μιχάιλο Ρίστιτς, απουσίασε όπως και ο Καρέιρα, στα δύο τελευταία παιχνίδια της ομάδας του Βίγκο σε πρωτάθλημα και Ευρώπη.